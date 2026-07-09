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中聯致癌油事件延燒，北市議員張斯綱、柳采葳、鍾沛君今（9）日赴台北地檢署告發衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛瀆職。張斯綱說，今天來不是為了國民黨、選舉，而是為了台灣人民的食安申告；鍾沛君則說，主管機關的無能，只有透過司法才能釐清誰該負責；柳采葳則痛斥，希望用司法鐵拳還給大家正義，更嗆賴清德道歉、卓榮泰下台才對得起台灣人民。對於中聯致癌油事件，張斯綱說，只看到民進黨政府剛開始拖拖拉拉，甚至意圖隱瞞事實，讓大家輕視事件發生，但後來漏洞越捅越大，民怨越來越沸騰。所以今天到這邊是要用法律方式，請檢察官來去查核衛福部長石崇良，還有食藥署長姜至剛，這兩個人在食用油事件上有嚴重的瀆職發生。張斯綱說，希望檢察官發揮司法良心、司法正義，來去查這兩位民進黨高官是否有瀆職的情況，今天來按鈴申告，並不是為國民黨，也不是為選舉，為的是所有台灣人民的食安來申告，希望司法單位能夠好好的查一查，這整件事情上，有沒有這些高官嚴重瀆職，甚至要去幫忙湮滅相關證據的情況。鍾沛君說，中聯油脂不只是單一廠商違法，而是代表整個主管機關的監督制度都出了很大的問題。主要可以分為四個點來分析：第一、現在只查市售產品，沒有去查源頭材料；第二，這麼龐大1300公噸的問題油流入市面，可是主管機關毫無知覺；第三，廠商隱匿了四十八天之後才自主通報，但是主管機關並沒有立即性下架；第四是社會各界輿論不斷壓力，才一連三變改了處置的標準。柳采葳說，今天這一份告發狀非常沈重。因為這不只是一樁一般的食安災難，是一場由許多大官，從賴清德到卓榮泰，還有到石崇良以及姜至剛，這些大官所引發、釀成的食安大災難，禍國殃民。柳采葳說，希望用司法的鐵拳，還給大家食安的正義。今天三位議員在這邊，要向北檢來告發這兩位。但其實遠遠不只是只有這兩位，我們要求的是賴清德要道歉，卓榮泰要下台，才對得起全台灣的人民。所以今天告發之後，也希望地檢署、檢察官可以嚴查肅辦，把這一些禍國殃民的大官趕快調查清楚。兩位一定要下台負責。