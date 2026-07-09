中央氣象署最快今（9）下午2點半發布強烈颱風巴威（BAVI）海警、5點半發陸警！颱風前搶菜潮，台北濱江市場葉菜類價格暴漲，地瓜葉一斤飆到 90 元、福山萵苣（大陸妹）更衝破百元。颱風來臨前到底該怎麼買菜才省錢？《NOWNEWS今日新聞》整理菜販與營養師的防颱採買指南，揭露最白花錢的採買禁忌，並推薦 3 大類耐放又平價的必買蔬菜，教你輕鬆度過菜價飆漲期！
🟡 濱江市場菜價狂飆！賣場高麗菜葉菜遭掃空
颱風前夕採買潮爆發，台北濱江市場葉菜類受預期心理影響翻倍飆漲，福山萵苣（大陸妹）一斤從 40 元飆到 100 元，地瓜葉一斤漲至 65 至 90 元，青江菜與蚵白菜一斤破 60 元，甚至有民眾發現青菜不只變貴還變小顆。
賣場同樣一菜難求，記者家人昨（8）日下班後前往好市多北投店採買，平時熱銷的兩顆裝高麗菜早已賣光，葉菜類所剩無幾；轉往全聯發現地瓜葉與福山萵苣（大陸妹）一包也逼近 50 元。
若以一家三口為例，一顆高麗菜約可吃 5 至 6 天（3 至 4 餐），這次買不到高麗菜改選進口青花菜、娃娃菜，搭配少量葉菜（地瓜葉和大陸妹），同樣能撐過一週。
🟡 菜價何時才會回穩？專家揭最佳採買份量
颱風過後菜價究竟會貴多久？根據農糧署分析歷次颱風與豪雨災情，大陸妹等短期葉菜類在災後「第 1 至 2 週」價格動盪最劇烈，會一路攀升至最高峰；進入「第 3 週」隨著部分產區逐步復採，漲幅開始趨緩；直到「第 4 週」產地採收全面恢復，價格才會趨於回穩。
面對長達數週的菜價波動期，專家建議民眾採買不必過度恐慌，颱風前準備 3 天份的食材量即可。菜價貴時也可以買進口或冷凍蔬菜應變。同時，請將冰箱空出一格保持冷氣循環與通風，食材才不易受潮變質。
🟡 颱風前買菜最大禁忌！盲目爆買葉菜最白花錢
新莊公有市場菜販廖炯程指出，許多民眾一聽到颱風要來，就恐慌爆買空心菜、小白菜等「短期葉菜類」，這正是最白花錢的錯誤行為！
葉菜類含水量高、極易腐壞，加上颱風前價格處於最高點，「在最貴時買最難保存的菜」，最後吃不完腐爛只能丟棄，等於白花冤枉錢。
🟡 菜販與營養師激推！防颱必買3大耐放蔬菜
想避開菜價飆漲期又兼顧營養，廖炯程與營養師蔡宜庭一致推薦以下 3 大類耐放平價食材：
高麗菜與四季瓜果：高麗菜保存期長，清炒煮湯皆宜；若搶不到可改買夏季盛產的絲瓜、苦瓜、南瓜、大黃瓜，或是價格回穩快的黃豆芽、綠豆芽等芽菜類。
根莖類蔬菜：胡蘿蔔、洋蔥屬於蔬菜類；地瓜、馬鈴薯、山藥、芋頭屬於全穀雜糧類。根莖類耐放且價格穩定，適合搭配肉類燉煮成咖哩或湯品。
菇類與木耳：雪白菇、香菇、杏鮑菇與黑木耳多採用室內或溫室栽種，產量與價格完全不受颱風暴雨影響，品質穩定又好保存。
🟡 各大賣場優惠懶人包！全聯、萬家福促銷一覽
為因應防颱囤糧人潮，各大賣場生鮮備貨量拉高 1 到 2.4 倍，並祭出防颱優惠：
全聯／大全聯：生鮮備貨量翻倍。7/8 推出產地嚴選玉米筍每盒 28 元；7/8-7/9 台灣桂丁土雞切塊特價 169 元、翠玉娃娃菜量販包 65 元；7/8-7/12 灣仔碼頭x雙月水餃單包 398 元享「買1送1」；乾貨部分統一麵 5 入 78 元、悅氏天然水（6,000ml）每桶 43 元。全聯小時達滿 199 元享免運。
萬家福／樂家康：生鮮蔬果備貨提升 2.4 倍達 180 噸。有機葉菜每包 39 元、有機高麗菜每顆 95 元（售完為止）；7/10-7/16 有機鴻喜菇每包 27 元享「買2送1」；7/28 前會員結帳商品包含「萬、家、福」任一字，即送餐廳優惠券。
愛買量販：生鮮物資備貨增加 3 成。7/9-7/13 紐西蘭洋蔥與台灣馬鈴薯每公斤 55 元、高麗菜每 600 公克 79 元、有機葉菜每包 39 元，以及鴻喜菇、雪白菇任 3 包 85 元。
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颱風前夕採買潮爆發，台北濱江市場葉菜類受預期心理影響翻倍飆漲，福山萵苣（大陸妹）一斤從 40 元飆到 100 元，地瓜葉一斤漲至 65 至 90 元，青江菜與蚵白菜一斤破 60 元，甚至有民眾發現青菜不只變貴還變小顆。
賣場同樣一菜難求，記者家人昨（8）日下班後前往好市多北投店採買，平時熱銷的兩顆裝高麗菜早已賣光，葉菜類所剩無幾；轉往全聯發現地瓜葉與福山萵苣（大陸妹）一包也逼近 50 元。
若以一家三口為例，一顆高麗菜約可吃 5 至 6 天（3 至 4 餐），這次買不到高麗菜改選進口青花菜、娃娃菜，搭配少量葉菜（地瓜葉和大陸妹），同樣能撐過一週。
颱風過後菜價究竟會貴多久？根據農糧署分析歷次颱風與豪雨災情，大陸妹等短期葉菜類在災後「第 1 至 2 週」價格動盪最劇烈，會一路攀升至最高峰；進入「第 3 週」隨著部分產區逐步復採，漲幅開始趨緩；直到「第 4 週」產地採收全面恢復，價格才會趨於回穩。
面對長達數週的菜價波動期，專家建議民眾採買不必過度恐慌，颱風前準備 3 天份的食材量即可。菜價貴時也可以買進口或冷凍蔬菜應變。同時，請將冰箱空出一格保持冷氣循環與通風，食材才不易受潮變質。
新莊公有市場菜販廖炯程指出，許多民眾一聽到颱風要來，就恐慌爆買空心菜、小白菜等「短期葉菜類」，這正是最白花錢的錯誤行為！
葉菜類含水量高、極易腐壞，加上颱風前價格處於最高點，「在最貴時買最難保存的菜」，最後吃不完腐爛只能丟棄，等於白花冤枉錢。
🟡 菜販與營養師激推！防颱必買3大耐放蔬菜
想避開菜價飆漲期又兼顧營養，廖炯程與營養師蔡宜庭一致推薦以下 3 大類耐放平價食材：
高麗菜與四季瓜果：高麗菜保存期長，清炒煮湯皆宜；若搶不到可改買夏季盛產的絲瓜、苦瓜、南瓜、大黃瓜，或是價格回穩快的黃豆芽、綠豆芽等芽菜類。
根莖類蔬菜：胡蘿蔔、洋蔥屬於蔬菜類；地瓜、馬鈴薯、山藥、芋頭屬於全穀雜糧類。根莖類耐放且價格穩定，適合搭配肉類燉煮成咖哩或湯品。
菇類與木耳：雪白菇、香菇、杏鮑菇與黑木耳多採用室內或溫室栽種，產量與價格完全不受颱風暴雨影響，品質穩定又好保存。
為因應防颱囤糧人潮，各大賣場生鮮備貨量拉高 1 到 2.4 倍，並祭出防颱優惠：
全聯／大全聯：生鮮備貨量翻倍。7/8 推出產地嚴選玉米筍每盒 28 元；7/8-7/9 台灣桂丁土雞切塊特價 169 元、翠玉娃娃菜量販包 65 元；7/8-7/12 灣仔碼頭x雙月水餃單包 398 元享「買1送1」；乾貨部分統一麵 5 入 78 元、悅氏天然水（6,000ml）每桶 43 元。全聯小時達滿 199 元享免運。
萬家福／樂家康：生鮮蔬果備貨提升 2.4 倍達 180 噸。有機葉菜每包 39 元、有機高麗菜每顆 95 元（售完為止）；7/10-7/16 有機鴻喜菇每包 27 元享「買2送1」；7/28 前會員結帳商品包含「萬、家、福」任一字，即送餐廳優惠券。
愛買量販：生鮮物資備貨增加 3 成。7/9-7/13 紐西蘭洋蔥與台灣馬鈴薯每公斤 55 元、高麗菜每 600 公克 79 元、有機葉菜每包 39 元，以及鴻喜菇、雪白菇任 3 包 85 元。