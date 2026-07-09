由台灣獨立遊戲團隊打造的《活俠傳》，近期熱潮席捲日本，不僅有眾多Vtuber開台實況，就連日本ACG界知名創作者也難敵《活俠傳》魅力，《Fate》官方外傳小說《艾梅洛閣下II世事件簿》作者三田誠，也發文大讚這款遊戲的武俠世界觀。
《Fate》官方外傳小說作者超愛 讓人欲罷不能
日本知名型月（Type-Moon）系列《Fate》官方外傳小說《艾梅洛閣下II世事件簿》作者三田誠，日前在個人社群平台X上發文，表示自己因為經常在社群動態上看到有人推薦《活俠傳》這款遊戲，終於忍不住親自入坑。
三田誠雖然只有玩短短30分鐘，就被深深吸引，大讚遊戲中的武俠世界設定超級認真！在玩《活俠傳》時，時間流逝總是特別快速，讓人有想要一直玩下去的感覺。也有粉絲提醒三田誠，要注意睡眠時間，不要忘了睡覺。
門派雜魚的武俠生活 多種結局深受玩家喜愛
《活俠傳》是由台灣獨立遊戲製作團隊「原始鳥熊 Obb Studio Inc.」開發，是一款單機的角色扮演遊戲，在2024年6月14日發行。玩家要扮演一位資質平庸、不受他人待見的「外姓弟子」，沒有主角光環也沒有帥氣臉龐的玩家，從一個衰敗的門派出發，探索江湖、面對隨機事件，透過一個又一個的決策，決定玩家和門派的結局。
近期《活俠傳》在日本爆紅，主要是因為有非官方玩家提供日文翻譯模組，將深奧的武俠專有名詞精準轉譯，讓日本玩家跨越語言障礙，有機會體驗廣大、深入的武俠劇本，遊戲中有許多關於人性之間的掙扎，以及多種結局，受到許多玩家喜愛。《活俠傳》目前在Steam平台有10％折扣，特價332元。
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日本知名型月（Type-Moon）系列《Fate》官方外傳小說《艾梅洛閣下II世事件簿》作者三田誠，日前在個人社群平台X上發文，表示自己因為經常在社群動態上看到有人推薦《活俠傳》這款遊戲，終於忍不住親自入坑。
三田誠雖然只有玩短短30分鐘，就被深深吸引，大讚遊戲中的武俠世界設定超級認真！在玩《活俠傳》時，時間流逝總是特別快速，讓人有想要一直玩下去的感覺。也有粉絲提醒三田誠，要注意睡眠時間，不要忘了睡覺。
《活俠傳》是由台灣獨立遊戲製作團隊「原始鳥熊 Obb Studio Inc.」開發，是一款單機的角色扮演遊戲，在2024年6月14日發行。玩家要扮演一位資質平庸、不受他人待見的「外姓弟子」，沒有主角光環也沒有帥氣臉龐的玩家，從一個衰敗的門派出發，探索江湖、面對隨機事件，透過一個又一個的決策，決定玩家和門派的結局。
近期《活俠傳》在日本爆紅，主要是因為有非官方玩家提供日文翻譯模組，將深奧的武俠專有名詞精準轉譯，讓日本玩家跨越語言障礙，有機會體驗廣大、深入的武俠劇本，遊戲中有許多關於人性之間的掙扎，以及多種結局，受到許多玩家喜愛。《活俠傳》目前在Steam平台有10％折扣，特價332元。
あんまりTLに流れてくるから、活俠傳を始めてしまった……まだ開始３０分ぐらいなんだけど、武侠まわりの設定、めっちゃ真面目だなこれ……！
— 三田誠＠Makoto Sanda (@makoto_sanda) July 8, 2026