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羅友志：賴瑞隆沒退選 佀廣洋退什麼選呢？

桃園內耗拖累高雄柯志恩 萬美玲若選市長就變下個賴瑞隆

國民黨立委萬美玲兒子、桃園市議員參選人佀廣洋被以前同學傳出曾霸凌、簽賭被抓，挨批應該退選。對此，媒體人羅友志昨（8）日表示，桃園內耗拖累高雄選情，賴瑞隆也曾試圖大事化小、小事化無，如今南北2起霸凌爭議被拉到同一水平，反而讓柯志恩與國民黨陷入進退兩難。至於曾是桃園市長熱門人選之一的萬美玲，羅友志更認為，正常的道歉與面對問題一碰到政治就走樣，搞不好4年後，萬美玲要選桃園市長，她自己變成了賴瑞隆。羅友志昨發文指出，比照辦理，公平對待，不就是這樣嗎？為什麼到了選舉、政治，很簡單的道理，如今全都走了樣？我們當初要求賴瑞隆的，佀廣洋比照辦理，不就是這樣嗎？賴瑞隆沒退選，佀廣洋退什麼選呢？羅友志說，一樣啊，賴瑞隆開記者會澄清，佀廣洋就要開記者會啊，公平。賴瑞隆跟當事人媽媽當面道歉，佀廣洋就要被要求跟當事人正面道歉，不是嗎？他喊「我小時候犯的錯」是很高明的議題標準植入。問題是，這些錯在我過來人看來，要加幾個字吧，是我「從」小時候「到長大都還在」犯的錯。羅友志指出，賴瑞隆也是想盡辦法「大事化小、小事化無」，說真的，人情之常，這邊也是公平了。而且，本來沒什麼事的，現在搞到南北2個「霸凌事件」平起平坐！這很公平。羅友志直指，也搞得本來可以直攻「鐵拳教育」的柯志恩和國民黨左支右絀、進退維谷。桃園的內耗，害得高雄也被拖累，想不到吧？搞不好4年後，萬美玲要選桃園市長，她自己變成了賴瑞隆。聽得懂嗎？羅友志認為，比照辦理、公平對待，開記者會面對、跟當事人正面道歉，很難嗎？這個也做不到，當民意代表，會有勇氣幫民眾挑戰權威跟爭取利益？正常的事，碰到政治全都走樣了！