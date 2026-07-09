蔡康永近日在東京舉辦個人畫展，定居日本的林志玲現身捧場，兩人相擁展現好交情，而在對話過程中，蔡康永分享有一位女性朋友，在婚後將自己奉獻給家庭，結果卻迷失自己的故事，沒想到林志玲聽了竟然眼眶泛紅，直呼，「我懂我懂。」

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蔡康永一句話惹哭林志玲　畫展重逢感動相擁

蔡康永的畫展名稱是「你忘記自己多久了」，他和林志玲見面時，分享一段關於女性迷失自我的故事，他說他有個女生朋友，在婚後將自己奉獻給家庭，某個週末先生提議帶孩子們出門玩，讓她享受一下自己的時光，沒想到她出門後卻突然一陣茫然，心想，「我不知道能去哪裡玩。」

說到這，林志玲眼眶微微泛紅，連連點頭，「我懂，我懂。」蔡康永還說，「妳這樣看著我，我要哭了。」感嘆女性在婚姻之前都是自由靈魂，婚後卻很容易弄丟自我，這也是為什麼他將展覽的名稱取為「你忘記自己多久了」的原因。


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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...