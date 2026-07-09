巴威颱風朝台灣逼近，氣象署將於今（9）日下午2時發布海上颱風警報，根據氣象專家吳聖宇表示，巴威颱風有機會以「強烈颱風門檻」接近台灣，根據路徑來看，颱風中心可能會經過彭佳嶼以北，已經非常接近典型西北颱；預估巴威暴風圈將於明（11日）晚間到深夜間會接觸台灣陸地，暴風圈要完全脫離台灣本島陸地可能也是要等到週六入夜之後，暴風圈經過台灣陸地上空可能長達24小時，到時各地風雨將逐漸轉強。
巴威颱風進入第四次眼牆置換！以強颱之姿侵襲台灣
氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，巴威颱風開始進入第四次的雙眼牆置換過程，但因靠近台灣附近的海象條件沒先前好，強度可能逐漸減弱，不過來到台灣近海時依舊維持在「強烈颱風門檻或是中度颱風上限等級」，且暴風圈預估屆時仍然廣達320～350公里左右，依然是「又大又強」的姿態侵襲台灣。
吳聖宇提到，根據電腦模式路徑預報大致相同，傳統物理模式（EC-IFS）以及區域模式（WRF）較偏南，靠近台灣北部近岸到近海通過，AI調整模式仍偏北，經過台灣北部海面到東海南部，各模式最後預報都是指向大陸浙江沿岸一帶，預報路徑前期較西北，後期略往西北西偏，皆反應出周五（10日）至周六（11日）之間高壓略為增強西伸。
路徑非常接近西北颱！巴威暴風圈明晚觸陸：籠罩台灣24小時
吳聖宇指出，各國氣象單位的路徑預報，高度集中通過台灣北部海面。以氣象署路徑來看，颱風中心可能會經過彭佳嶼以北，已經非常接近典型西北颱（經過基隆、彭佳嶼之間）的路徑，暴風圈可以涵蓋全台大部分區域，有可能只有南部平地一帶不在暴風圈經過的範圍內，威脅性依然十足。
預估巴威暴風圈將在周五（10日）晚間到深夜間會接觸陸地，颱風中心在週六（11日）白天期間經過台灣東北部、北部近海，傍晚到入夜逐漸趨向大陸浙江沿岸開始遠離，暴風圈要完全脫離台灣本島陸地可能也是要等到週六入夜之後，綜觀整個暴風圈經過台灣陸地上空的時間可能有24小時左右。
強颱巴威周五、周六最接近台灣！全台風雨時程一次看
針對全台風雨時程狀況，明（10）日起中彰以北地區、宜蘭花蓮一帶的降雨會越來越明顯，西半部沿海及各離島地區會開始有較強陣風出現。到了明晚颱風逐漸接近台灣東方海面，暴風圈開始進入台灣陸地，各地風雨逐漸轉強。
周六（11日）白天颱風中心陸續通過台灣東北部、北部近海，風雨最為明顯，尤其是中北部、宜蘭等地風雨影響最大，將有持續性的強風豪雨，南部地區也有一陣一陣較強風雨，花東則逐漸轉為背風面，風雨可能相對較小，但要注意焚風發生的機會。
周六入夜之後才有機會逐漸趨緩下來，但是減緩的情況仍要視颱風實際移動以及雲雨帶發展的變化而定。如果先前提到因為陸地干擾而造成颱風路徑擺動，中心更靠近陸地甚至直接經過的話，週六的風雨情況可能會更嚴重一些，值得密切注意。
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氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，巴威颱風開始進入第四次的雙眼牆置換過程，但因靠近台灣附近的海象條件沒先前好，強度可能逐漸減弱，不過來到台灣近海時依舊維持在「強烈颱風門檻或是中度颱風上限等級」，且暴風圈預估屆時仍然廣達320～350公里左右，依然是「又大又強」的姿態侵襲台灣。
路徑非常接近西北颱！巴威暴風圈明晚觸陸：籠罩台灣24小時
吳聖宇指出，各國氣象單位的路徑預報，高度集中通過台灣北部海面。以氣象署路徑來看，颱風中心可能會經過彭佳嶼以北，已經非常接近典型西北颱（經過基隆、彭佳嶼之間）的路徑，暴風圈可以涵蓋全台大部分區域，有可能只有南部平地一帶不在暴風圈經過的範圍內，威脅性依然十足。
預估巴威暴風圈將在周五（10日）晚間到深夜間會接觸陸地，颱風中心在週六（11日）白天期間經過台灣東北部、北部近海，傍晚到入夜逐漸趨向大陸浙江沿岸開始遠離，暴風圈要完全脫離台灣本島陸地可能也是要等到週六入夜之後，綜觀整個暴風圈經過台灣陸地上空的時間可能有24小時左右。
針對全台風雨時程狀況，明（10）日起中彰以北地區、宜蘭花蓮一帶的降雨會越來越明顯，西半部沿海及各離島地區會開始有較強陣風出現。到了明晚颱風逐漸接近台灣東方海面，暴風圈開始進入台灣陸地，各地風雨逐漸轉強。
周六（11日）白天颱風中心陸續通過台灣東北部、北部近海，風雨最為明顯，尤其是中北部、宜蘭等地風雨影響最大，將有持續性的強風豪雨，南部地區也有一陣一陣較強風雨，花東則逐漸轉為背風面，風雨可能相對較小，但要注意焚風發生的機會。
周六入夜之後才有機會逐漸趨緩下來，但是減緩的情況仍要視颱風實際移動以及雲雨帶發展的變化而定。如果先前提到因為陸地干擾而造成颱風路徑擺動，中心更靠近陸地甚至直接經過的話，週六的風雨情況可能會更嚴重一些，值得密切注意。
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