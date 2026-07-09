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巴威颱風進入第四次眼牆置換！以強颱之姿侵襲台灣

不過來到台灣近海時依舊維持在「強烈颱風門檻或是中度颱風上限等級」，且暴風圈預估屆時仍然廣達320～350公里左右，依然是「又大又強」的姿態侵襲台灣。

▲巴威颱風（國際命名：Bavi）持續逼近台灣，中央氣象署將於今（9）日14時30分發布海上颱風警報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

路徑非常接近西北颱！巴威暴風圈明晚觸陸：籠罩台灣24小時

以氣象署路徑來看，颱風中心可能會經過彭佳嶼以北，已經非常接近典型西北颱（經過基隆、彭佳嶼之間）的路徑

▲吳聖宇指出，以氣象署路徑來看，巴威颱風中心可能會經過彭佳嶼以北，已經非常接近典型西北颱（經過基隆、彭佳嶼之間）的路徑（圖／天氣職人-吳聖宇）

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