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▲李俊昊2023年來台遇到卡努颱風，活動被迫延期一天。（圖／資料照）

▲Stray Kids首度來台時就遇到康芮強颱，高雄演唱會延期一天舉辦。（圖／Live Nation Taiwan IG）

▲東海、銀赫去年來台參加高雄啤酒節卻遇上丹娜絲颱風，當時看到窗外狂風暴雨時，還害怕的發文問「我能回韓國嗎」。（圖／東海IG）

強烈颱風巴威持續逼近台灣，預計7月10日、11日對台影響最劇烈，全台民眾忙著囤泡麵、買糧食防颱，「停班停課」也成為全民最關心話題。其實過去不少韓星來台工作、開演唱會，才剛落地就遇上颱風攪局，2PM李俊昊整整一天被困飯店，只能靠芒果冰、珍珠奶茶、麻辣火鍋度過漫長一天；Stray Kids首度來台開唱被迫延期；SUPER JUNIOR-D&E東海、銀赫更慘，壓軸演出直接取消，2人閒到在飯店健身、按摩、走來走去，甚至拍下窗外狂風暴雨，害怕問：「我能回韓國嗎？」意外解鎖韓星來台「被迫放假」的特殊體驗。2PM成員李俊昊2023年8月為了adidas活動訪台，相隔11年再度來到台灣的他，抵達機場時吸引超過600名粉絲接機，沒想到人才剛落地，卡努颱風就跟著來了。當時北北基8月2日晚間宣布隔日停班停課，他原定3日出席品牌的2場活動，因颱風取消1場、另1場延期到4日舉行。突然多出一整天颱風假，李俊昊哪裡也去不了，只能整天待在飯店，好在工作人員沒讓他餓著，芒果冰、珍珠奶茶、麻辣火鍋全都吃到了。他當時還有點遺憾說：「我本來想去夜市走走……但有颱風。」只好許願下次挑個天氣好的時間再來台北，好好享受旅遊時光。活動延到隔天舉行後，李俊昊看到大批粉絲與媒體冒著惡劣天氣到場，數度比愛心、送飛吻致意，還用中文說「謝謝」。他也提到，知道主演韓劇《歡迎來到王之國》在台灣非常受歡迎，終於能親自向大家道謝，讓他感到相當開心。Stray Kids的台灣初體驗也相當難忘，2024年11月首度來台，就選在高雄世運主場館舉辦演唱會，沒想到第一次寶島開唱，直接遇上康芮強颱。當時康芮颱風逼近期間，高雄市10月31日宣布停班停課，舞台搭建與幕後工作進度全面受到影響，主辦單位考量演出安全、藝人抵台行程以及舞台工程，最後宣布原定11月2日舉行的演唱會延後一天，改至11月3日晚間6點在原場館舉行。主辦單位當時表示，經過多方討論與安全評估，為了確保藝人安全完成演出，不得不將演唱會順延一天，同時也考量部分歌迷車票、航班與住宿受到影響，開放無法參與的粉絲辦理退票退款。雖然當時高雄部分地區風雨不大，甚至地面偏乾，但粉絲接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時相當淡定，認為延期能確保舞台搭建完善、藝人安全抵達台灣，而且「不是取消，也不是無限期延期，只是順延一天」，反而大讚主辦單位處理得相當用心。SUPER JUNIOR-D&E東海、銀赫則在2025年7月遇上丹娜絲颱風，2人原定擔任「高雄啤酒節」7月6日終場壓軸嘉賓，而且早就已經抵達台灣，沒想到演出前一天，高雄市、台南市、屏東縣宣布7月6日停止上班、停止上課。主辦單位配合颱風停班停課政策，在晚間10點緊急宣布取消取消高雄啤酒節最終場活動、全額退款，東海、銀赫也因此放假，東海甚至拍下窗外狂風暴雨的畫面發文喊：「我能回韓國嗎？」據悉，颱風當天東海、銀赫整整一天待在飯店，2人只好健身運動、按摩打發時間，剩下時間就在飯店走來走去，閒到不知道還能做什麼，也成了他們來台行程中相當特殊的一次「颱風假」。