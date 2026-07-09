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每週六直播19分鐘 反詐、毒駕都是主題

▲「女警嘉佳」目前已完成三場直播，主題涵蓋毒駕、防治暴力犯罪及破解詐騙話術等近年熱門犯罪議題。（圖／翻攝自女警嘉佳 YouTube）

「現在警察也太拚」 網友敲碗繼續開台

曾和薩賓娜合作 新角色亮相引發討論

VTuber 開始成為警察了！嘉義縣警察局近日推出虛擬宣傳大使「女警嘉佳」，不但開設 YouTube、Threads、X 等社群平台，更固定於每週六晚上直播，和網友聊反詐、防毒、交通安全等議題。消息曝光後迅速在社群掀起討論，相關貼文累積超過13萬次瀏覽。但也有不少網友發現，「女警嘉佳」的外型神似嘉義縣警察局過去合作的 VTuber「人偶・薩賓娜」，掀起版權疑慮，薩賓娜後續也出面澄清「我們是不同的VTuber」。嘉義縣警察局表示，推出「女警嘉佳」是希望透過 VTuber 結合直播與社群，讓法治宣導不再只是生硬的宣傳影片，而能用更貼近年輕世代的方式，把重要觀念傳遞出去。目前「女警嘉佳」已完成三場直播，每場約19分鐘，內容聚焦近年最受關注的犯罪議題，包括毒駕、暴力，以及詐騙。透過 VTuber 直播互動的方式，將較嚴肅的法治宣導，以更生活化、聊天的方式傳遞，提高民眾對時下犯罪型態的警覺性。直播中，「女警嘉佳」會以輕鬆的方式分享案例，也會和觀眾互動，希望民眾在看直播的同時，也能學到如何辨識詐騙、提升自我保護意識。消息曝光後，不少網友紛紛朝聖，直說「現在警察真的很拚」、「政府終於懂怎麼跟年輕人溝通了」、「比一直發宣導圖卡更有印象」，也有人表示，希望未來能多分享真實案例，讓大家更了解最新詐騙手法。不少 VTuber 迷、動漫迷也認為，政府機關願意嘗試新形式的值得肯定。近年不少公部門開始透過動漫、IP 聯名、迷因、短影音等吸睛手法推動政令宣導，如今再結合 VTuber 直播互動，也讓反詐、防毒、交通安全等嚴肅議題，以更輕鬆、有趣的方式被看見。其實嘉義縣警察局並非第一次接觸 VTuber，早在2022年，警局就曾與 VTuber「人偶・薩賓娜」合作拍攝反詐宣導影片，由於兩個角色的造型風格相近，公開後有部分網友質疑是否沿用舊角色設計，甚至擔心會有版權問題。對此，薩賓娜本人透過社群表示，「女警嘉佳」與自己是不同的 VTuber，並不存在侵權情形，希望外界不要誤會。台灣 VTuber 創作者「社長 Kuma」也補充說明，警察制服等相關設定的版權原本就屬於嘉義縣警察局，因此警局推出新角色並沒有侵權疑慮。未來「女警嘉佳」也將持續透過直播、短影音與社群平台，分享反詐、防毒、交通安全及網路安全等資訊。