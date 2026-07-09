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▲「創業能量加速器」透過分級培育機制，依青創團隊不同發展階段提供體質診斷、資源媒合與客製化陪跑服務，打造更精準的創業支持系統。（圖／高市府青年局提供）

▲ 高雄市青年局115年度「創業O'Star」全面升級，正式進駐Pinway駁二8號倉庫，並推出全市首創「創業能量加速器」分級培育機制，打造更完善的青年創業支持系統。（圖／高市府青年局提供）

高雄市政府青年局今年度「高雄青創產業輔導計畫（創業O'Star）」全面戰力升級，即日起正式進駐Pinway駁二8號倉庫設立常態青創諮詢輔導基地。局長林楷軒表示，青年局今年也特別新增線下實體諮詢平台—除了原本位於鳳山行政中心的青年局外，更首度延伸至鹽埕的Pinway場域。這次（創業O'Star）也同步推出全市首創的「創業能量加速器」分級培育機制，依據不同創業階段提供精準的「客製化陪跑」與資源支持。首波實戰培育課程預計於9月中正式展開，即日起全面開放報名。林楷軒表示，「高雄青創產業輔導計畫（創業O'Star）」今年更首度導入全市首創的「創業能量加速器」分級培育制度，依照創業發展階段提供更精準的資源配置與服務，藉由諮詢精準分流、資源高效媒合以及客製化陪跑，協助高雄青創團隊加速衝破營運瓶頸、健全企業體質，逐步成長為具備市場實戰力與資本對接能力的新創企業。青年局自7月10日起，結合Pinway既有場域資源，安排專人常態駐點，服務時間為每週三至週五上午10時至12時，提供預約制的實體與線上雙軌創業諮詢服務。這次同步推出的「創業能量加速器」則規劃3大分級、9堂主題課程、總計25小時的純實戰培訓內容。計畫依據青年創業的不同生命週期，量身打造專屬學習路徑，分別為Level 1「創業準備期」、Level 2「營運驗證期」以及Level 3「成長擴張期」，聚焦於商業模式循序建立、營運優化與資本鏈結等核心議題，全面提升企業經營實力，讓團隊在拓展市場通路與對接資本時更有底氣。無論是創業初期的商業登記、公司設立與資源盤點，或是營運階段迫切需要的青創貸款、政府補助申請，乃至於企業成長過程中的專業顧問訪視、參展規劃與企業體質健診等需求，創業團隊都能透過此基地獲得一站式的對應協助與專業建議，讓創業路上少走冤枉路、資源介接更精準有效率。青年局預計於9月14日在Pinway舉辦「創業能量加速器」啟動儀式，當日首場課程直接祭出強棒，邀請策略思維商學院院長孫治華分享募資簡報實務，實質提升新創團隊的提案與募資能力。後續課程將依三大分級陸續解鎖展開，涵蓋品牌定位、社群行銷、創業計畫書撰寫、政策性融資、政府補助、企業財務管理及資本市場資源等核心主題，提供符合不同發展階段需求的深度培育內容。此外，青年局也預計於11月舉辦「成果發表暨買家媒合會」，現場安排新創團隊與企業買家、潛在合作夥伴進行深度的交流媒合，協助青年創業團隊將課程精華直接轉化為實際合作機會，進一步強力拓展商機。青年局呼籲，115年度青創輔導相關服務已全面啟動，只要是18至45歲、設籍、就學或就業於高雄市，且有意創業或正投入創業的青年，即日起皆可預約免費創業諮詢，並報名參與「創業能量加速器」培育課程名額有限，額滿為止。