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受到今年第9號颱風「巴威」（Bavi）逼近台灣影響，新加坡航空與酷航宣布調整航班安排，10日、11日共18個航班受到影響，其中16班取消，其餘班次則調整起飛時間，提醒旅客留意最新航班資訊。根據8視界新聞網報導，新加坡航空公布的資訊顯示，10日往返新加坡與台北的SQ878及SQ879航班將調整起飛時間，其中SQ878改為上午11時起飛，SQ879則延後至下午5時30分起飛。至於11日往返新加坡與台北的SQ876、SQ877、SQ878及SQ879航班則全數取消。新加坡航空表示，將主動通知所有受影響旅客，並視情況安排改搭其他航班，或針對未使用航段提供全額退款。由於颱風動態仍存在變數，不排除後續還會有其他航班受到影響，建議旅客出發前查詢航空公司官網，掌握最新航班資訊。另一方面，酷航也宣布取消10日及11日共12個航班，包括往返新加坡與日本東京的TR874、TR875、TR866、TR867，往返新加坡與日本札幌的TR892、TR893，以及往返新加坡與韓國首爾的TR872、TR873等航班；部分經台北轉機的航班也受到影響。酷航表示，受影響旅客可選擇改搭其他航班，或申請全額退款；若旅客是透過旅行社或合作航空公司購票，則可向原購票單位辦理後續事宜。新加坡航空與酷航也對此次航班異動造成旅客不便表達歉意。根據中國中央氣象台預報，颱風巴威正逐漸逼近台灣，預計可能於10日晚間至11日期間登陸或掠過台灣北部沿海，之後朝中國浙江、福建沿海方向移動，相關航空運輸及交通仍可能持續受到影響。