強颱巴威逼近台灣，中央氣象署預估，週五、週六將是風雨影響最明顯時段，北部、東半部及山區須嚴防強風豪雨。除了防颱物資、手電筒、行動電源要先備妥，手機通訊也成為颱風天關鍵。國家通訊傳播委員會（NCC）提醒，若災害造成基地台受損、通訊品質下降，政府會視情況啟動「災害漫遊」，讓民眾在特定災區與期間內，透過手機開啟「數據漫遊」，暫時連上其他電信業者網路，維持基本通訊服務。
什麼是災害漫遊？和出國時的漫遊不同
NCC說明「災害漫遊」是國內災害應變機制，當民眾原本使用的電信業者網路因颱風、地震等災害受損，無法正常提供服務時，若政府宣布啟動災害漫遊，用戶就有機會改連其他仍可正常運作的電信網路，維持語音、簡訊與基本上網服務。
災害漫遊需要另外收費嗎？仍依原電信方案提供服務
不少人聽到「漫遊」會擔心是否像出國漫遊一樣被收費，NCC強調，災害漫遊期間仍依原本電信方案提供服務，不會因為使用災害漫遊而額外收取漫遊費用。NCC也提醒，災害漫遊不是平時打開就會生效，而是配合政府公告的災害地區與期間使用。
iPhone怎麼開災害漫遊？
iPhone用戶可依序進入「設定」→「行動服務」→「行動數據選項」先點選主要使用的SIM卡門號進入選單→開啟「數據漫遊」。
Android手機怎麼開災害漫遊？
Android手機可依序進入「設定」→「連接」→「行動網路」→開啟「數據漫遊」。不過各品牌手機選單名稱略有不同，部分機型可能顯示為「網路和網際網路」、「SIM卡」、「行動數據」或「行動網路」，實際操作仍以手機品牌與型號為準。
颱風天通訊先做3件事
巴威颱風影響期間，民眾除了留意氣象署最新警報、風雨預報，也可先完成3項準備：第一，手機與行動電源先充飽電；第二，確認家人聯絡方式、避難地點與緊急電話；第三，先熟悉手機「數據漫遊」設定位置。若後續政府宣布特定災區啟動災害漫遊，就能第一時間完成設定，避免災時斷訊求助無門。
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NCC說明「災害漫遊」是國內災害應變機制，當民眾原本使用的電信業者網路因颱風、地震等災害受損，無法正常提供服務時，若政府宣布啟動災害漫遊，用戶就有機會改連其他仍可正常運作的電信網路，維持語音、簡訊與基本上網服務。
不少人聽到「漫遊」會擔心是否像出國漫遊一樣被收費，NCC強調，災害漫遊期間仍依原本電信方案提供服務，不會因為使用災害漫遊而額外收取漫遊費用。NCC也提醒，災害漫遊不是平時打開就會生效，而是配合政府公告的災害地區與期間使用。
iPhone怎麼開災害漫遊？
iPhone用戶可依序進入「設定」→「行動服務」→「行動數據選項」先點選主要使用的SIM卡門號進入選單→開啟「數據漫遊」。
Android手機怎麼開災害漫遊？
Android手機可依序進入「設定」→「連接」→「行動網路」→開啟「數據漫遊」。不過各品牌手機選單名稱略有不同，部分機型可能顯示為「網路和網際網路」、「SIM卡」、「行動數據」或「行動網路」，實際操作仍以手機品牌與型號為準。
颱風天通訊先做3件事
巴威颱風影響期間，民眾除了留意氣象署最新警報、風雨預報，也可先完成3項準備：第一，手機與行動電源先充飽電；第二，確認家人聯絡方式、避難地點與緊急電話；第三，先熟悉手機「數據漫遊」設定位置。若後續政府宣布特定災區啟動災害漫遊，就能第一時間完成設定，避免災時斷訊求助無門。
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