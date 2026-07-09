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2026年世界盃16強淘汰賽最震撼的一戰，莫過於北歐大黑馬挪威以2：1爆冷擊沉巴西。而梅開二度將森巴軍團送回家的當家神鋒哈蘭德（Erling Haaland），今（9）日在個人YouTube頻道上揭密這場史詩級戰役的幕後細節。他直言，巴西隊其實在場上背負著難以想像的沉重特權與心理包袱，甚至大笑表示：「擊敗巴西，甚至從來沒出現在我的人生願望清單上，這一切太不真實。」挪威在世界盃淘汰賽面對巴西，靠著哈蘭德梅開二度的精彩演出，以2：1逆轉淘汰「森巴軍團」，挺進8強。對於能在世界盃舞台擊敗5屆冠軍巴西，哈蘭德直呼不可思議，甚至表示這從未出現在自己的人生目標清單中。「這真的太不真實了，擊敗巴西並晉級8強，根本不是我原本想像過的事情。」哈蘭德表示，「巴西有數百萬球迷期待國家隊奪冠，那樣的期待也會帶來巨大壓力。我覺得壓力完全在他們那一邊，而我們只是單純踢球，享受當下。」哈蘭德也透露，比賽開始不久後，他就提醒隊友不要被結果束縛，要把握這難得的舞台。他回憶說：「我告訴隊友，不管最後發生什麼，都要保持微笑、享受比賽。我們已經做了所有能做的事，就活在當下。」這樣的心態也成為挪威爆冷擊敗巴西的重要因素。哈蘭德認為，當對手背負全國期待時，球員可能會受到心理影響，而挪威則能以更放鬆的狀態迎戰。不過，哈蘭德同時也對巴西足球表達高度敬意。他指出，巴西不只是世界足壇強權，更是現代足球的重要象徵。「巴西是一個足球王國，也是現代足球最早的超級強國之一。世界各地都有巴西球衣，許多傳奇球員都來自那裡，這就是我如此尊重他們的原因。」這支由哈蘭德與厄德高領軍、純粹享受足球的北歐黑馬，將在下一輪8強戰中硬碰強敵「三獅軍團」英格蘭，哈蘭德能否延續這股高居本屆世界盃射手王的氣勢，全球球迷都在看。