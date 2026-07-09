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▲虞書欣《燦如繁星》帶足球少年熱血逆襲，硬漢教練陳靖可露壯肌濕身誘惑太犯規。（圖／愛奇藝國際站）

暑期陸劇戰場熱鬧開打，愛奇藝最新古裝劇《雀骨》定檔7月11日熱血登場，由侯明昊跟艾米主演，以先婚後愛、生死亂局，帶出濃烈的古裝戲劇張力，另外還有台灣導演李青蓉執導的《燦如繁星》，由虞書欣、陳靖可主演，是一部熱血愛情劇。《雀骨》侯明昊透露，他扮演的蕭無衣從小背負沉重使命，為了守護家國，不得不隱藏最真實的一面，更虐的是，他在戰役中一度損傷視力，生命也進入倒數計時，是個充滿破碎感的角色。他這次跟艾米在劇中有不少情感拉扯，侯明昊說：「在我飾演的蕭無衣眼中，謝嘉魚總是用自己的方式暗中幫助他，但他又不希望她生命受到威脅，因此，很多時候他不是溫柔地把她拉到身邊，而是直接把她扛走。」這種將軍式的霸氣跟笨拙保護欲，也成為《雀骨》感情線的一大看點，當侯明昊被問到他的角色是否男友力爆棚時，他笑著表示，主要是艾米太輕了，抱起來毫不費力。由虞書欣、陳靖可主演的《燦如繁星》亦是暑假熱播強檔之一，《燦如繁星》由《親愛的，熱愛的》、《偷偷藏不住》製作團隊操刀，台灣導演李青蓉執導，描述虞書欣飾演的心理學博士「林晚星」遭遇人生變故後回到家鄉任教，原本只想低調當個體育器材保管員，過上躺平的鹹魚生活，卻意外被任命帶領瀕臨解散的高中足球隊展開熱血逆襲，並和硬漢王牌教練「王法」（陳靖可 飾），擦出甜燃火花。劇中兩人還有房東與房客的關係，愛泡澡的陳靖可不時濕身登場，秀出健壯肌肉，讓房東虞書欣看得臉紅心跳。為了說服他點頭當球隊教練，她使出各種心理技巧試圖攻陷對方，卻都失敗告終，逼得她使出殺手鐧，脫口喊出「做我男朋友」，讓兩人的互動從針鋒相對的鬥嘴升溫為曖昧試探。虞書欣笑稱，拍《燦如繁星》最難的地方就是要融入一大群男孩子之中，自己平時比較習慣和女生相處，拍第一場戲時，她看到這麼多男生迎面朝她而來，心裡其實有點崩潰，但因為戲裡她必須發自內心地愛這群學生，所以她努力在生活中發現每個人的可愛之處，也越來越能體會當老師的感覺。除了《燦如繁星》和即將開播的《雀骨》，李一桐和曾舜晞演出的《雲秀行》、檀健次、王楚然主演的《愛情有煙火》也都在愛奇藝國際版熱播中，男神、女神輪番出動，題材橫跨校園青春、古裝權謀及都會愛情，劇迷暑期追劇不怕劇荒。