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▲旅遊作家李芷珊，分享了自己實測過的口內貼片。

▲達人分享日本人氣牙膏、酸痛貼布，也是觀光客經常掃貨的重點商品。



近期日圓匯率持續來到甜蜜點，加上日本商品不斷推陳出新，隨著即將進入暑假旅遊旺季，日本還是多數國人出國的首選，不過不只逛景點，買東西、掃貨，也是大家出遊的重點，但是要買什麼呢？熱門網路節目《NOW生活攻略》，就特別請來旅日達人跟大家分享，精選現在最紅的超市、藥妝掃貨清單！這次節目特別針對了超市、藥妝必買清單做分享，找來了經常旅日的凍齡媽咪翠蕊、旅遊作家李芷珊等人，其中針對超市，翠蕊激推「醬油蛋黃醬」，不僅超好配飯，小朋友很愛，還能常溫保存。另外，還有「蛤蜊與帆立貝風味的白高湯」，只要加水稀釋，不管是火鍋湯底、茶碗蒸、炒飯等都可以使用，味道很海味。除了超市，翠蕊也提到自己超愛買藥妝，其中更是針對美白商品，像是面膜類，會選用有彈力，且增加「剪口」，提升眼周與下巴貼合度的美白面膜，甚至常常當作伴手禮，買回來送人，或是也有不少機能型產品是做成藥丸的「口服」型式，同為旅日達人的孔醫師、林氏璧也強調，自己老婆也是「美白丸」的愛好者。另一邊旅遊作家李芷珊，則是分享了自己實測過的口內貼片，她提到這種貼敷型貼片不用撕，會直接融化，使用上相當方便！其他還有像是牙膏與痠痛貼布的部分，翠蕊分享了近期在網上很紅，綽號「小紅管」的牙膏，它的口味是有點鹹味，但很輕爽，也是藥妝店的熱門商品之一，在同類產品裡面，它的討論度跟回購率都蠻高的！而至於在日本經常會覺得逛街很累，因為長時間走路，酸痛貼布也成為不可錯過的掃貨清單之一，對此旅遊作家李芷珊分享，會選擇薄型設計、尺寸很剛好的酸痛貼布，服貼度不錯、不太容易脫落。