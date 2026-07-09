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▲民進黨北區新人簡嘉佑舉著「小心防颱」的手舉牌，到公園和長輩們尬聊。（圖／簡嘉佑，2026.07.09）

藍打食安、綠談防颱 新人搶曝光各出奇招

距離年底九合一選舉投票日不到5個月，台中市選情至今仍顯冷清，不少新人受限於知名度不足，紛紛尋求各種方式爭取曝光。國民黨北屯區新人吳宗學今天攜手潭雅神新人陳清崧聯合作戰，以「三寶爸」身分呼籲中央比照疫情期間模式，針對致癌油事件每日召開例行記者會；民進黨北區新人簡嘉佑則將街頭宣講主題改為「小心防颱」，提醒民眾提前做好防颱準備，不約而同以民生議題拉近與選民的距離。台中市議會現有65席市議員，黃健豪、羅廷瑋及陳清龍轉任立委後未遞補，目前依各政黨提名及選情發展，預估超過50名現任議員投入連任，多數人仍以深耕基層、穩固基本盤為主。地方政壇形容，這次將是「新人最難出頭」的選舉。對新人而言，單靠掃街、發名片效果有限，要創造話題又得拿捏分寸，不少人開始結合時事議題，尋求突破。近期中聯油脂致癌油事件延燒全台，吳宗學與陳清崧今（9）日前往台中市政府前開記者會，以「家裡每天開伙的三寶爸」立場批評中央政府處理食安危機「永遠慢半拍」，總是追著地方政府腳步走，導致毒油風暴持續擴大。兩人主張行政院應立即成立食安指揮中心，整合跨部會資源處理毒油事件，並比照疫情期間，每天召開食安記者會、公開最新追查進度，「哪裡有隱憂，就每天公布到哪裡」，讓民眾即時掌握資訊，減少恐慌。民進黨北區新人簡嘉佑則將街頭手舉牌改為「小心防颱」，除在路口向往來民眾宣導，也走進公園提醒晨運長輩留意巴威颱風來襲，呼籲高樓住戶及商圈業者提早檢查外牆招牌、固定陽台盆栽及懸掛物，避免強風吹落造成危險。相較於單純拜託支持，防颱宣導更容易引起民眾共鳴，不少長輩主動停下腳步分享防災經驗，也讓街頭互動更加熱絡。