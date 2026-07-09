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洛杉磯道奇隊日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希，在今（9）日於主場道奇體育場迎戰科羅拉多落磯隊，迎來本季第16場先發登板。然而，這場比賽對他來說卻又是一次震撼教育。他在第二局接連遭到兩發全壘打狙擊，這不僅是他本季第12場被敲出全壘打的比賽，更是第5度單場挨超過一支全壘打。這也讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前對他「投球習慣可能被看穿」的擔憂，再次浮上檯面。比賽一開局，佐佐木朗希展現了絕佳的壓制力，首局便讓洛磯隊打者三上三下。然而，到了第二局狀況卻急轉直下。面對打者卡洛斯（Kyle Karros），佐佐木投出了一顆高達99.2英哩（約159公里）的高角度速球，卻被對手逮個正著，一棒掃上左外野觀眾席。在抓下一個出局數後，佐佐木面對下一位打者朱利安（Edouard Julien），試圖用拿手的指叉球解決危機，沒想到這顆變化球同樣被對手鎖定，直接被扛出右中外野大牆，單局慘遭兩發全壘打重擊。這場比賽的兩發全壘打，再次凸顯了佐佐木朗希目前在大聯盟挨轟率過高的最大問題。根據數據統計，在佐佐木本季至今的16場先發登板中，竟然高達12場比賽有被敲出全壘打的紀錄。更令人擔憂的是，包含此戰在內，這已經是他本季第5度在單場比賽中被敲出複數全壘打（兩支或以上）。對於一位以剛猛速球與犀利指叉球聞名的頂級新秀來說，這樣的被全壘打頻率顯然是不及格的。事實上，在佐佐木朗希的上一場先發中，他才剛經歷了3局狂挨3轟的慘痛教訓。當時，道奇隊總教練羅伯斯在賽後受訪時，就曾語重心長地表達了擔憂：「他的投球習慣是不是已經被對手給看穿了？」大聯盟各隊的球探與情蒐系統極為強大，佐佐木在投球準備動作、出手角度或配球策略上的一舉一動，都有可能成為打者預判球路的線索。如今看來，羅伯斯教練的「苦言」並非空穴來風，佐佐木朗希與道奇隊教練團必須盡快找出癥結點並進行調整，才能讓這位「令和怪物」在大聯盟的舞台上真正站穩腳步。