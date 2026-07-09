我是廣告 請繼續往下閱讀

《原神》插畫集採用典藏硬殼精裝 特典公開

▲《原神插畫集 Vol.3》附贈特典。（圖／台灣角川提供）

收錄160幅畫作 重溫「須彌」草木序曲

▲《原神插畫集 Vol.3》收錄多款慶典與角色生日賀圖。（圖／台灣角川提供）

《原神插畫集 Vol.3》相關資訊

2026台北漫畫博覽會相關資訊

全球擁有大量玩家的開放世界冒險RPG《原神》，廣大的世界觀和視覺美術設計，受到不少玩家喜愛。台灣角川今（9）日宣布，將在2026漫畫博覽會首賣《原神插畫集 Vol.3》官方授權繁體中文版，隨書附贈超人氣四神主題便箋本、軟磁書籤等特典，售價950元，有興趣的玩家不要錯過機會。本次《原神插畫集 Vol.3》繁中版延續過往規格，更完整收錄智慧之國「須彌」的珍貴軌跡。書籍本體採用高級「典藏硬殼精裝本」規格，提供絕佳翻閱手感，外層更量身打造「霧面PVC透明書盒」，利用半透明材質的交疊感，若隱若現透出書封的華麗主圖，兼具現代簡約與典藏質感。書中收錄雙面拉頁海報，將遊戲中清新通透的美術風格以大尺寸震撼呈現，無論是展開欣賞還是細細品味，都能帶來強烈的視覺感動。本次隨書附贈的特典包括「塵世七執政」中的四位神明夢幻陣容——風神「溫迪」、岩神「鍾離」、雷神「雷電將軍」、草神「納西妲」的「主題便箋本」與「軟磁書籤」，有興趣的粉絲快快收藏。《原神插畫集 Vol.3》繁體中文版收錄遊戲3.0至3.8版本的插畫內容，內容包含超過160幅極具紀念價值的官方畫作。這段旅程橫跨了雨林與沙漠，重溫「須彌」草木序曲，見證了草神納西妲的救贖與新生，再次感受旅行者在提瓦特大陸上的熱血與感動。本書策劃三大章節：收錄各角色立繪、人氣角色全新衣裝，展現極致的人物設計美學。收錄官方主視覺圖、預告宣傳圖、怪物圖鑑等，重現精彩冒險實錄。嚴選多款慶典與角色生日賀圖，回味與夥伴們度過的每個溫馨瞬間。《原神插畫集 Vol.3》將於2026年漫畫博覽會台灣角川攤位首賣，現場也配合漫博展場推出限定優惠與滿額贈活動，除了漫博現場之外，台灣角川官網及各大網路、實體通路也會同步發售。950元2026年7月23日2026年7月23日（四）～7月27日（一）10：00～18：00台北世貿展覽一館 （台北市信義路五段5號）