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北大西洋公約組織（NATO）峰會本周在土耳其安卡拉舉行，由於北約峰會期間正值世界盃足球賽期間，身為北約成員國的挪威強勢打進八強，當代最頂尖前鋒哈蘭德更掀起旋風，就連加拿大總理卡尼（Mark Carney）也忍不住想招募，甚至在與挪威和德國達成潛艦交易後開玩笑表示，希望下一屆能軍事人員交換，讓哈蘭德為加拿大踢球。根據路透報導，卡尼於週二在土耳其首都安卡拉的峰會場邊，會晤了挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。三方在前一天才達成合作夥伴協議，完成潛艦交易簽署。三國未來將操作相同型號潛艦。在強調加拿大與挪威關係的重要性時，卡尼忍不住對這位在本屆世界盃已踢進7球的哈蘭德展開了大膽的挖角。卡尼開玩笑表示，「『協同作戰能力』（Interoperability）也意味著人員共享。在下一屆世界盃，如果你們能把哈蘭德分享給我們，我們會非常、非常感激」；這番話引來了斯特勒的一陣大笑。斯特勒隨即開玩笑地比出了維京人划船的動作，並回應「他是非賣品」，雙方相視而笑。挪威國家隊在世界盃16強賽中爆冷擊敗巴西震驚四座，並將於週六的半準決賽（8強賽）對陣英格蘭。至於本屆世界盃主辦國之一的加拿大，則在經歷了一段驚奇之旅後，於上週遭到淘汰。但他們成功拿下了隊史首個世界盃積分、首場世界盃勝利，以及首次在淘汰賽階段取勝的紀錄。在此次北約峰會期間，加拿大政府宣布，將向德國蒂森克虜伯海洋系統公司（TKMS）採購12艘212CD型柴電潛艦，取代服役多年的維多利亞級潛艦，加拿大並未選擇向韓國的韓華海洋（Hanwha Ocean）採購潛艦。至於同樣操作212CD型潛艦的德國與挪威，則向加拿大承諾，若敲定採購協議就展開全面合作，包括共享後勤、維修與造艦，也會舉行聯合訓練甚至艦員交換。