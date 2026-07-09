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印太戰略智庫執行長矢板明夫日前在台中遭中國籍男子廖港發攻擊濺血，引起社會關注，聯電創辦人曹興誠今（9）日現身挺矢板明夫，強調「我們不聲援他，誰要聲援他？」他也痛批中共、國台辦「下三濫」，讓人瞧不起，是「爬蟲社會」，只會大欺小、強凌弱、不尊重法律、不尊重人權，也不允許別人有自由。信民協會上午在台大校友會館舉行「矢板明夫遭襲事件：譴責跨境暴行記者會」聲援，除了表達嚴正的譴責與抗議，並向矢板明夫致上誠摯慰問與堅定支持，同時也呼籲國際社會和國人正視此事，包含矢板明夫、曹興誠、民進黨台北市長參選人沈伯洋、律師黃帝穎等人出席。「今天不聲援他，明天被打的時候，誰來聲援我們？」曹興誠表示，全台灣人都要覺醒、都要站起來說「不可以這樣」，今天看到這個暴力，是中共最嫻熟手法，因此不能小看矢板被攻擊事件、當成單一事件處理。曹興誠提到，很榮幸被中共宣布為「台獨懲戒」名單，他要直接跟國台辦、中共講，「這種行為是下三濫的行為，讓人瞧不起」，是「爬蟲社會」的行為，就是大欺小、強凌弱、不尊重法律、不尊重人權、不允許別人有自由。曹興誠進一步說，台灣已經進到一個「飛鳥社會」，有民主，人人自由、人人可以到處飛翔，「我們沒有地盤主義，飛鳥是有本事的，全天下的樹他都可以去築巢，他不需要強佔地盤」，只有爬蟲才會這麼執著於領土。「爬蟲有什麼資格講什麼民族復興呢？」曹興誠表示，台灣今天進到自由自在的飛鳥社會，中共還在那邊用這種暴力、恐嚇、威脅，而未來文明進步的一個大障礙，就是共產黨，「我們除了表達憤怒，更要表達對中國共產黨、對國台辦的蔑視，鄙視！」曹興誠呼籲，全世界華人都應該了解，「中國共產黨不會帶你復興，只會帶你變成爬蟲，帶你走向死胡同，走向悲慘的境界」。