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▲北投長年存在「機車阿伯」接駁文化，對在地人熟悉，但外地觀光客未必清楚搭乘方式與地點。（圖／記者周淑萍攝）

▲Uber App在北投地區可見「純電機車優步」選項，活動期間顯示0元體驗，但實際媒合司機並不容易。（圖／記者周淑萍攝）

▲搭乘Uber機車優步前，司機會提供一次性頭套與安全帽。（圖／記者周淑萍攝）

▲北投山城景點距離說遠不遠、說近不近，機車短程接駁成為觀光移動的一種選項。（圖／記者周淑萍攝)

▲北投觀光確實有短程接駁需求，Uber機車優步對觀光客來說，路線、費用、司機等都相對透明化，在觀光客的角度來看，實用性相當高。（圖／記者周淑萍攝)

Uber機車載客服務在台北北投推出為期一個月的「短程文化體驗」，可0元搭乘，但現行法規未開放機車營業載客，公部門公開表示，違法載客將會開罰，最高要罰司機20萬元。記者實際前往新北投測試，發現App雖可看到「純電機車優步」，但媒合到司機頗有難度，後來透過有申請載客資格的司機協助體驗。體驗發現，雖然坐在陌生人的機車後座有點尷尬，但對於在北投觀光來說，可以更快在山城間的景點進行接駁，可免爬山路，也不用苦尋在地機車阿伯。Uber機車載客服務在台北北投低調上路，官方強調為「北投短程文化體驗」，不會收取乘客費用。但服務才推出，就引發各界關切。交通部先前已表示，現行法規並未開放機車作為營業載客工具，若違規媒合機車載客，駕駛最高可罰20萬元，平台業者最高可罰2500萬元；台北市交通局也表態，若查有實際載客事證，將依法處理。不過，全國律師公會祕書長林俊宏律師接受媒體採訪指出，法律上的核心爭議在於《公路法》第34條中「經營」一詞的定義。在過往法律實務中，「經營」通常是指以「營利為目的」，並反覆執行同種類行為的社會活動。由於 Uber 此次活動標榜全程免費，且屬於限時限地的體驗性質，是否能直接套用「經營汽車運輸業」的法律規範，在法律解釋上仍有討論空間，並非當然構成違法。此外，林俊宏律師認為交通部主張依「營運樣態」認定違法（即不論是否收費，只要有媒合載客事實即屬違法），這種見解與過往法律實務對經營的理解有所出入。他強調，若主管機關未來依此裁罰，一旦進入行政救濟或行政訴訟程序，法院未必會完全採納交通部目前對「經營」的擴張解釋。因此，這項免費服務雖然面臨行政機關的壓力，但在法律適用與裁罰依據上確實存在相當大的爭議。儘管爭議不斷，Uber仍於7月1日下午2時起，在北投地區推出為期1個月的「北投短程文化體驗」，以限定期間、限定範圍方式，提供免費機車短程移動體驗。Uber表示，希望透過參與者回饋，累積北投在地短程移動、安全機制與使用體驗等經驗，作為未來交通創新與在地移動模式討論的參考。記者實際搭乘捷運前往新北投體驗，打開Uber App後，確實可以看到「純電機車優步」選項，費用顯示為0元，不過，看得到、叫不到，從按下叫車後，在捷運站附近等待約20分鐘，系統始終停留在媒合司機階段，一直未能成功叫到車。感覺App雖然已開放服務選項，但在公部門的壓力下，司機願意上線接單的意願相當低。記者離開捷運站後，仍不死心，沿路一邊走、一邊打開App嘗試叫車，但畫面依舊卡在媒合中，找到一名已申請機車優步的騎士，完成實際體驗。司機坦言，新服務剛上線，出現不同聲音，市府也表態可能開罰，讓司機們都不敢貿然上線載客，他苦笑說：「接一單能賺的錢才多少？如果被罰20萬元，實在太不划算！」實際搭乘，司機會先拿出一次性頭套，再提供乘客安全帽。不過，安全帽與機車上目前沒有明顯Uber字樣，若是第一次搭乘的旅客，可能不容易第一眼確認是自己叫的車，需要看車牌號碼才能辨識。真正坐上後座後，感受和搭計程車完全不同，因機車載客，乘客必須直接坐在Uber司機身後，距離很近，起步、轉彎、煞車時也難免會有身體重心跟著晃動，雖然新鮮感十足，但手要扶哪裡，聊天時身體的距離，都會有些尷尬感。但其實也不會尷尬太久，像是從新北投捷運站附近上車，抵達熱門的北投圖書館、溫泉博物館，騎車10分鐘內就會抵達。沿路可以感覺到司機刻意放慢速度，騎乘過程沒有急催油門，也沒有快速鑽車縫，且用的都是電動車，行駛上相當平順。關於安全疑慮，司機說，自己安全帽和機車上都有裝行車記錄器，希望能保障雙方安全。機車載客本來就比汽車更貼近乘客，未來若要擴大服務，感覺在乘車安全、性騷擾防治、事故責任與保險範圍，勢必都要更清楚劃分。實際體驗後覺得Uber選在北投試辦確實有道理，雖然北投山城間的接駁有搭公車、計程車，還有WeMo、GoShare等共享機車，或是人力的兩輪YouBike等看似選擇很多，問題是，北投景點之間的距離很微妙，說遠不遠、說近不近，走路過去可能會滿身汗，共享機車和YouBike雖然方便，但車輛不一定剛好就在身邊，有時候走去找車，可能已經走了一半路程，對於不熟路況的旅客也是挑戰，邊騎還要邊看導航。至於北投在地長年存在的「機車阿伯」，對熟門熟路的在地人來說或許不是問題，但第一次來北投的觀光客，未必知道要去哪裡找，再加上價格與搭乘方式也比較不透明，間接讓人有點卻步。從觀光客角度來看，Uber機車載客最大的吸引力，是把接駁這件事變得直覺，因為旅客不用知道機車阿伯在哪裡，也不用為了找共享機車繞路，只要打開Uber App，就有機會在所在位置叫到車，完成5到10分鐘的短程山城接駁。若未來上線司機足夠多，費用又比計程車低，對北投觀光會是非常實用的服務。記者認為還有一點小優勢，據了解，目前有資格申請機車優步的司機大多是北投在地Uber美食外送騎士，在地司機熟悉周邊景點與美食，短短一趟路上，可能就能順口問到在地人推薦美食、景點，在移動中還能有簡單的旅遊導覽，這優勢是共享機車或YouBike很難取代的。針對外界安全疑慮，Uber指出，App內設有駕駛身分驗證、路線偏離偵測、即時分享行程等安全功能，若有安全相關問題，參與者可透過App聯繫客服團隊尋求協助。Uber強調，這次期間限定免費文化體驗活動，參與活動的駕駛合作夥伴須符合計畫安全資格，並具備良好安全紀錄及騎乘經驗。記者實際體驗覺得，北投觀光確實有短程接駁需求，Uber機車優步對觀光客來說，路線、費用、司機等都相對透明化，在觀光客的角度來看，實用性相當高，但在法規尚未開放，且公部門反對聲浪未平，司機擔心受罰的情況下，Uber機車要真正穩定上路，可能還有還幾道關卡需要闖。