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20%下架標準哪來的？民眾黨揭歷年會議紀錄找不到依據

民進黨食安五環連環爆，目前流傳市面的問題油恐已上升至2600公噸，衛福部長石崇良卻稱「有問題的都已經下架了」。台灣民眾黨立院黨團總召陳清龍、幹事長邱慧洳、台中市議員參選人劉芩妤今（9）日召開記者會，揭露石崇良7月3日向行政院長卓榮泰報告，竟是根據一份不存在的會議紀錄，痛批食安辦廢了，連行政院消保會也消失了嗎？邱慧洳表示，中聯癌油事件未歇，泰山又爆出疑似「案外批號」問題油，食安危機可說是「前後院都著火」；中聯油脂與泰山除是上下游供應關係，更存在投資關係，領導核心高度重疊，利益共生、甚至成為共犯結構，「如果上游油品出問題，下游真的敢揭發嗎？」食安若只靠業者自主管理，衛福部所謂「三級品管」只是一場笑話。邱慧洳批評，昨日立法院衛環委員會質詢，衛福部交出的專案報告只有兩張A4紙，精進措施更只有266字，面對目前追回多少問題油、流向是否掌握等問題，石崇良幾乎只回「不知道」、「再確認」或「差不多」，「石崇良要不要乾脆改名叫『差不多先生』？」邱慧洳指出，石崇良聲稱「有問題油品都已下架」，又說第二、第三層加工食品流向很難掌握，形同承認問題油品流向不明。7月3日，石崇良拿著106年的「食品違規案件—產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」向卓榮泰報告，卓竟回應「應再考慮」；7月4日冒出「20%標準」，7月5日衛福部才公布257家業者名單，隔天增至360家，7月7日終於宣布「20%標準」踩煞車。邱慧洳痛批，衛福部至今仍替「20%標準」辯護，稱只是因地方執行困難才暫緩實施，「石崇良食古不化，腦袋比高雄左營化石還硬！」但黨團查閱歷年食品安全諮議會紀錄，根本找不到石崇良所稱「處理原則」依據，要求衛福部立即公開完整決策過程，交代「20%標準」到底從何而來。黨團主任陳智菡補充，石崇良7月8日在衛環委員會透露，7月3日曾拿著所謂106年「食品風險評估諮議會」下架原則向卓榮泰報告，卓回覆「應再考慮」，隔天食藥署召開專家會議，隨即出現飽受爭議的「20%標準」，質疑「這個20%標準，是不是就是從卓榮泰一句『應再考慮』之後冒出來的？」陳智菡指出，黨團實際查閱歷年公開會議紀錄，106年紀錄明確記載「下架原則納入下次會議研議」，之後也找不到任何正式決議。若會議紀錄沒有結論，石崇良7月3日到底拿什麼資料向卓榮泰報告？7月4日突然冒出的「20%標準」又從何而來？劉芩妤表示，毒油事件延燒，民進黨卻忙著政治操作，甚至喊出「台中害全台」，令人聯想到疫情期間操作的「全台陪雙北坐牢」。台中市政府早在7月2日就要求業者下架問題產品，中央7月4日卻仍堅持「20%以下不用下架」，如今反把責任推給地方，根本是「把自己的無能，硬要拉台中一起墊背」。劉芩妤指出，中聯油脂申請復工後，台中市政府主動邀請食藥署共同進廠稽查，食藥署長姜至剛卻回應「不用去看」，態度傲慢至極，「食安不是坐在辦公室吹冷氣、發發新聞稿就會變安全！」此外，味王7月4日就主動下架8款泡麵，食藥署直到7月8日才納入下架名單，整整慢了4天，「如果不是業者主動下架，還有多少民眾把問題產品買回家吃下肚？」陳清龍表示，卓榮泰6月24日主持行政院食安會報時才強調，要從「事後查驗轉為事前預防」，如今對照毒油事件發展，根本是說一套做一套。他痛批，中央把責任甩鍋地方，衛福部、食藥署正事不做，只會甩鍋搞鬥爭，石崇良、姜至剛失職至此，還有什麼資格繼續留在官位上？陳清龍指出，毒油事件爆發後，賴清德總統忙著參觀寵物展、示範吃狗糧，卓榮泰則前往嘉義視察豬隻屠宰場，面對全民最關心的食安危機卻慢半拍，「難道人民的食安，連豬狗都不如嗎？」並呼籲行政院消保會立即主動公布退換貨及求償資訊，協助消費者辦理退費及團體訴訟。陳智菡最後痛批，毒油事件延燒至今，行政院食安辦、衛福部形同廢了，「1300公噸問題油變2600多公噸，唯一追得到的流向竟然是『流向不明』」，行政院消保會也像跟著一起消失。中央不要整天忙著政治鬥爭、找地方背黑鍋，人民要的是食安，不是甩鍋；20%標準到底怎麼來？沒有會議紀錄、沒有公開依據，就不要再蓋牌欺騙人民。