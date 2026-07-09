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道奇真的要把大聯盟玩壞？MLB交易大限逐漸逼近，底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）成為市場上最受矚目的賽揚級籌碼，而志在挑戰世界大賽三連霸的洛杉磯道奇，也被點名可能加入搶人大戰。儘管道奇陣容早已星光熠熠，陣中還有大谷翔平、山本由伸等頂級巨星坐鎮，但美媒《ClutchPoints》仍直言，以道奇近年在自由市場與交易市場的侵略性操作來看，只要史庫柏真的被擺上交易檯面，道奇若不出手爭取，反而才令人難以置信。道奇隊長期以來一直被視為史庫柏的潛在追求者。然而，隨著交易大限的腳步聲越來越近，球界開始出現了不同的聲音。有傳言指出，如果史庫柏真的被擺上交易檯面，道奇或許不會全力去爭取他，但球團方面從未完全把話說死。客觀來看，道奇隊目前的陣容已經豪華到令人咋舌，陣中擁有大谷翔平等頂級巨星，先發輪值似乎也沒有「非補不可」的迫切危機。但對於這支志在建立王朝的豪門球隊來說，他們眼前的目標非常明確，那就是要挑戰難如登天的「世界大賽三連霸」。在這種強烈動機的驅使下，任何能提升奪冠機率的升級選項，道奇都不會輕易放過。針對史庫柏的交易動向，米斯特雷塔提出了非常精闢的見解。他表示：「如果道奇隊真的決定要全力爭取他，那他們勢必得面臨眾多競爭對手的激烈爭奪戰。」對於道奇可能會放棄追逐的傳聞，米斯特雷塔則抱持著高度懷疑的態度：「他們當然有可能不去嘗試交易，但如果你回頭看看道奇隊近年來的營運方針與操盤手段，（不嘗試去爭取這件事）實在是讓人難以置信。」的確，以道奇球團總管部門過去幾年在自由市場和交易市場上的「豪購」作風，只要市場上出現了能左右戰局的超級王牌，他們幾乎從未缺席過任何一場軍備競賽。