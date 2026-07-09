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全台致癌毒油風暴持續延燒，校園團膳與學童飲食安全面臨危機。新北市議員汐金萬區參選人何元楷與板橋區參選人鄧凱勛今（9）日召開記者會，批賴清德政府面對重大食安災難，處置過程荒腔走板，簡直是「慢、瞞、亂」。何元楷認為，蘇巧慧平時自詡為守護孩子的「水獺媽媽」，如今遇到致癌油風暴，卻立刻變臉成逃避現實的「鴕鳥媽媽」，形同出賣國人與學童的健康。何元楷表示，這次致癌油事件簡直是撕開了賴政府執政無能的國王新衣，完全暴露其「慢、瞞、亂」的顢頇本質。中央食藥署早在6月底就接獲相關通報，但總統賴清德與行政院長卓榮泰卻隱瞞整整一週，才向國人說明。第一時間中央甚至放任致癌油在市面上流通，未要求全面下架。何元楷說，衛福部長石崇良昨（8）日親口證實，早在7月3日，就已向行政院長卓榮泰報告「只下架第一層油品」的處理方式。面對致癌油流入市面甚至校園，卓榮泰的指示竟然只有「應再考慮」，何元楷認為，卓榮泰就是帶頭欺瞞人民，不顧國民食安。何元楷表示，出現致癌油事件，民進黨第一時間卻把所有責任都推給地方政府。但事實上，根據《食品安全衛生管理法》第4條第5款早已明文規定，遇有重大或突發食品安全事件，中央主管機關為衛福部，必要時應依風險評估採取管理措施，包括下架、封存、限期回收、沒入銷毀等作為。足以證明此次重大食安事件，中央主管機關就是衛福部。何元楷提到，民進黨除了推卸責任外，中央食藥署竟然還在荒謬扯後腿。食藥署一開始竟然說：「致癌物含量20%以下產品免下架」。何元楷諷刺，如果一瓶水裡面有19%的污水，請問有誰還願意喝？何元楷指出，蘇巧慧在2020年9月30日質詢教育部時，曾經說過：「做為一個媽媽、做為上一屆教文會的委員，我們在教文會也討論過非常多次，為學童的食品安全把關一直是我們共同的心願。」何元楷認為，蘇巧慧過去聲稱「為學童的食品安全把關一直是他的心願」。但是現在仍是立法委員的蘇巧慧，面對致癌油事件，她卻是選擇輕輕帶過，選擇當鴕鳥，不去監督中央政府的缺失，不顧學童的食安。可見過去的水獺媽媽已經不見了，現在已經變成了逃避現實的「鴕鳥媽媽」。何元楷還提到，當賴清德吃狗糧時，蘇巧慧說賴清德確認食品安全是愛孩子的表現。現在看起來這句話真的很諷刺也很可笑。何元楷質疑，蘇巧慧現在愛孩子的表現原來是出現校園食安危機時，選擇輕輕帶過不去向中央咎責。何元楷說，蘇巧慧是忘記自己還是立委身份？還是都只顧自己的選舉？他說，蘇巧慧這樣鴕鳥態度，實在不認為有資格當新北市長。