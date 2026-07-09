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隨著全球人工智慧（AI）熱潮推升股市飆漲，不過，資金過度集中AI相關產業，是否有泡沫化隱憂，對此，中央銀行總裁楊金龍今（9）日在立法院財政委員會也坦言，「AI是不是有潛在泡沫，央行也會擔心」，但也有基本面支撐，AI發展方向是對的，比較擔心的是只是信用槓桿過度擴大。民進黨立委郭國文今日質詢時指出，目前台灣消費、財富呈現明顯K型化，產業也朝向K型化，就連股市同樣K型化，很多股票漲翻天，有些卻找不到任何支撐點，甚至淪落成「殭屍股」，他統計發現，至昨日為止，股價上千元的上市櫃千金股共有49家，其中與AI相關本益比50以下17家，本益比超過100有11家，一般本益比都20倍上下而已，而這49家還是純AI概念股。他認為，從股市資金流動、信用資源配置，再加上國際論壇及央行年會也要討論AI，台灣央行文章也討論到AI，央行應該有感受到AI潛在泡沫危機，應該要正視這個問題。對此，央行總裁楊金龍不諱言，「AI是不是有潛在泡沫，央行也會擔心」，但這次AI確實有動力支撐、有基本面，也是正確的發展方向，台灣電子業尤其資通訊才這麼蓬勃發展，比較讓央行擔心的是信用槓桿是否過度擴大。他也呼籲年輕人，不要過度槓桿，有多少錢、投資多少，否則當股市反轉，可能會受傷更重。