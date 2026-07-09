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▲蔡康永近日在東京辦畫展，透露有買家買五月天阿信的花籃賀卡。（圖／翻攝自蔡康永FB）

藝人蔡康永近日在日本東京舉辦個人畫展《你有多久忘了自己？》，好友小S（徐熙娣）也送上花籃應援。由於小S的花籃卡片風格非常獨特，因此曾有藏家想要開價購買。而蔡康永昨（8）日發文，透露又出現要買花籃賀卡的客人，不料在交畫時，蔡康永理所當然以為對方要的是小S的花牌，沒想到竟慘被退，對方錯愕表示要的是五月天阿信的牌子，讓蔡康永笑cue小S：「上面翻牌了，並不是娘娘您喔…」蔡康永昨日在FB透露又出現了要買花籃賀卡的客人，並搞笑表示：「老規矩：為了維持賣畫者的僅存尊嚴，請對方任選一件價格非常友善的版畫，我再附贈花牌。」於是對方選了一幅大概書本大小的版畫。而要交畫時，蔡康永理所當然覺得客人要的是小S的花牌，所以就將小S花牌交給對方，上面寫著：「親愛的康永哥：你不要以為我不知道你很得意。」落款則為「國際巨星小S」。沒想到這位客人在看到小S花牌後，超錯愕直呼：「呃，不好意思⋯我想要的是阿信的牌子⋯」原來竟是誤會一場。蔡康永也因此再度cue小S笑說：「dear娘娘，很遺憾的通知您：上面的人翻牌了，但翻的第一個牌，並不是娘娘您喔⋯」讓大家笑翻。蔡康永辦畫展狂cue小S，也讓許多人爆笑表示：「辦個畫展要cue小S三次」、「我能想像S丟手卡跺腳的樣子了」、「誰！誰！大膽狂徒」、「登楞！好好笑。」