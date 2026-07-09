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巴威颱風即將撲台，行政院長卓榮泰今（9）日表示，行政團隊全面進入整備狀態。目前已完成災時通訊整備，配置920部手持衛星電話；全國已整備救災人力6662人、救災車輛4497輛、船艇1254艘及待命直升機24架；全國173處易成孤島地區，已完成物資、通訊及避難收容等整備；國軍規劃2萬8922名兵力待命，進行各項整備工作，投入救災任務；已完成整備大型移動式抽水機1892台，其中996台預佈於防汛熱點，花蓮萬里溪堰塞湖已請相關部會偕同縣府嚴密監測，並依照警戒程度，進行撤離工作，同時務必確認保全戶名單，確保民眾安全。卓榮泰表示，本週二已請行政院秘書長張惇涵及政委季連成 ，啟動跨部會及22縣市政府防汛整備會議，要求中央與地方落實各項防災措施，提升應變效率，全力守護國人生命財產安全。另外因應颱風影響，大學分科測驗已延至7月13日、14日，請考生及家長留意最新公告。卓榮泰也說明目前各項防災整備工作部署，已完成災時通訊整備，配置920部手持衛星電話，並完成各級應變中心通訊測試；全國已整備救災人力6662人、救災車輛4497輛、船艇1254艘及待命直升機24架；全國173處易成孤島地區，已完成物資、通訊及避難收容等整備。國軍規劃2萬8922名兵力待命，進行各項整備工作，投入救災任務；已完成整備大型移動式抽水機1892台，其中996台預佈於防汛熱點；針對易致災鐵、公路及橋梁，已請交通部視情況採取預警性管制，並密切掌握離島及海運交通動態。至於花蓮萬里溪堰塞湖，卓榮泰說，已請相關部會偕同縣府嚴密監測風險，並依照警戒程度，進行撤離工作，同時務必確認保全戶名單，確保民眾安全。卓榮泰指出，面對極端氣候帶來的挑戰，提升地方防救災量能同樣重要。截至今年6月底，內政部已培訓超過15萬名防災士，持續強化全民防災韌性。也請各地方政府把握颱風來襲前最後整備時間，加速完成側溝清淤，尤其針對0625豪雨受災地區，更要全力降低致災風險。最後卓榮泰表示，再次提醒所有國人，這幾天請持續留意最新颱風資訊及各項警戒，做好防颱準備，避免前往山區、河川及海邊等危險區域。行政團隊會持續堅守崗位、嚴密戒備，中央與地方攜手合作，「全力守護每一位國人的安全，一起平安度過這次颱風」。