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Energy成員「阿弟」蕭景鴻出道24年，終於圓夢發行首張個人同名專輯，並將於7/11、7/12兩天舉辦首場個人演唱會。怎料卻遇上巴威颱風攪局，考量所有觀眾、演出團隊及工作人員的安全，相信音樂今（9）日宣布7/11場次延期、7/12如期舉行，而日前發片記者會上也宣布7/12適逢Energy成軍24週年，五位成員將合體同台。蕭景鴻出道24年首度舉辦《以我為名 Who I Am》個人演唱會，不過卻受到颱風及天候因素影響，所屬相信音樂為確保所有觀眾、演出團隊及工作人員的安全，今宣布7/11場次延期，演出日期及相關票務辦理資訊，近日將於官方粉絲專頁發布正式公告。事實上，蕭景鴻日前受訪時被問到颱風影響時，坦言多多少少有點擔心，「當然希望不要造成影響，因為每次颱風大家真的都很辛苦，不只是演唱會，每一個人都會很辛苦，希望大家都能平安。」強調會好好評估後續、看唱片公司怎麼做。蕭景鴻更不禁苦笑說：「颱風已經是我們Energy出來的慣例，復出後每次演唱會都遇到颱風。」蕭景鴻日前受訪被問到颱風影響時，坦言多多少少有點擔心。（圖／相信音樂臉書）雖演唱會首日延期，不過7/12場次如期舉行，當天適逢Energy成軍24週年，日前記者會上，好戰友牛奶擔任神秘嘉賓驚喜現身，透露團員們會在7/12同台，蕭景鴻則表示有邀請Energy其他人來看，「但會不會上台要看他們，我已經會準備好4支麥克風。」