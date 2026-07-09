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2026年世界盃8強名單正式底定，賽事迎來一天休兵日之際，國際足總（FIFA）也公布最新球員能力評比榜單，針對前鋒、中場、後衛以及門將等位置進行分析。結果顯示，法國隊展現驚人整體戰力，在多個位置都位居領先，其中前鋒、中場與後衛榜單的榜首皆由法國球員拿下，成為本屆賽事最受矚目的強權。法國陣中超級巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）更是在進攻榜中力壓梅西（Lionel Messi）以及哈蘭德（Erling Haaland），登頂龍頭寶座。在進攻球員評比中，法國隊王牌姆巴佩高居第一，身後則是阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）以及挪威一哥哈蘭德（Erling Haaland）。三人目前都率領各自國家隊挺進8強，且在本屆世界盃展現恐怖的進攻火力。根據統計，梅西至今5場比賽攻進8球，姆巴佩累積7球，哈蘭德同樣有7球進帳。其中姆巴佩更締造驚人紀錄，他在世界盃生涯累積19場攻進19球，持續刷新個人在國際賽場上的得分效率，也證明自己仍是當今足壇最具威脅性的攻擊手之一。創造力球員排行榜方面，法國新星奧利塞（Michael Olise）排名第一，德國中場維爾茨（Florian Wirtz）與姆巴佩則分列第二、第三。年僅24歲的奧利塞本屆世界盃表現令人驚艷，憑藉出色盤帶、傳球視野以及進攻組織能力，被外界視為法國隊的新核心。身價高達1.5億歐元（約合新台幣55億元）的他，目前已在5場比賽送出5次助攻，成為法國攻擊線上的重要發動機。值得注意的是，姆巴佩同時入選創造力榜前三，顯示他不僅能終結比賽，也具備串聯全隊進攻的能力。防守球員排行榜方面，法國中衛于帕梅卡諾（Dayot Upamecano）排名第一，西班牙中場羅德里（Rodri）以及摩洛哥後衛馬茲拉維（Noussair Mazraoui）緊隨其後。身價7000萬歐元（約合新台幣25.68億元）的于帕梅卡諾是法國後防核心，本屆世界盃前5戰全部先發，憑藉強悍對抗能力與穩定防守成為球隊晉級8強的重要功臣。接下來法國將迎戰摩洛哥，于帕梅卡諾也將肩負守住防線、帶領球隊搶進4強的重任。門將評比則分為防守能力與控球能力兩項，其中防守榜前三名為科斯塔（Diogo Costa）、科貝爾（Gregor Kobel）以及希爾（Orlando Gil）；控球能力榜則由威廉斯（Williams）、沃齊尼亞（Wojciech Szczęsny）以及希爾排名前列。從最新球員榜單來看，法國隊在攻擊、中場創造力以及後防線都展現頂級實力，陣容幾乎沒有明顯弱點。根據數據網站「Opta」最新預測，法國隊奪下2026世界盃冠軍的機率高達28%，排名所有參賽隊伍之首。另一支奪冠熱門西班牙則以22%的機率排名第二。