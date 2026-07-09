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翁曉玲喊「浪子回頭金不換」 張雅琳反酸：看不出來有修正

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，自宣布投入桃園市議員選舉後，接連遭爆出多起校園霸凌、高中簽賭等爭議，引發輿論譁然。神隱多日後，佀廣洋6日終於拍片鞠躬道歉，雖坦承部分行為，卻未宣布退選，讓不少受害者及外界無法接受。國民黨立委翁曉玲為護航，還稱「浪子回頭金不換」，秒遭民進黨立委張雅琳一句話反嗆。張雅琳8日在立法院司法及法制委員會質詢時，前一位發言者正是翁曉玲。她表示，聽完翁曉玲對各種不公不義議題慷慨陳詞後，也很想知道其對佀廣洋霸凌事件有何看法，當場點名要求對方回應。翁曉玲則回應強調，自己反對任何形式的霸凌，不論發生在校園、職場、公務機關，甚至是「行政院長對立法委員的霸凌」，她都一概反對。不過，翁曉玲也認為，是否涉及霸凌仍應回歸司法認定，如果一個人在年少時犯錯，長大後能夠知錯能改，「浪子回頭金不換」，她願意給予改過自新的機會。張雅琳當場反駁說：「（佀廣洋）從小到大都在犯錯、從小到大都在霸凌，看不出來有修正的感覺！」除了翁曉玲之外，國民黨立委陳雪生日前受訪時也替佀廣洋緩頰，認為「不需要退選」，並稱這些都是陳年往事、小時候的事情，「人都會犯錯，我們小時候沒有去偷東西嗎？都有吧！」對於受害者至今仍不買單，陳雪生則表示，「他起碼做了道歉動作，就好了嘛！」相關言論曝光後，再度引發外界熱議，也讓佀廣洋的霸凌風暴持續延燒。