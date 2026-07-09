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▲麗星郵輪2.0將於7月17日至20日參加2026台北國際夏季旅展同步推出多項優惠。（圖／麗星郵輪提供）

迎接暑假旅遊熱潮及秋季賞楓旺季，麗星郵輪2.0將於7月17日至20日參加2026台北國際夏季旅展（攤位D526），集結下半年最受期待的航程、主題娛樂及旅展優惠，從秋季日韓航程、今年暑假台灣出發唯一8天7晚直航東京、大阪航程，到康康星光演唱會、原住民主題航次及深受親子家庭喜愛的星海夏令營等特色產品一次登場。適逢一年一度夏季旅展，麗星郵輪同步推出多項優惠，包括秋季指定5晚航程「買4晚送1晚」、暑假5晚以上航程第3人0元、皇宮第二位半價及全台唯一60歲以上旅客平日航次85折；星夢郵輪雲頂夢號也祭出新加坡出發航程同艙房第2至第4人艙房費只要10元優惠。為聯合促進新加坡飛航郵輪，麗星夢首次與中華航空「海、空合作」，持中華航空新加坡機票購票證明加購雲頂夢號郵輪船票，再享郵輪餐飲金每人台幣500元。迎接秋季旅遊旺季，麗星郵輪今年旅展主打秋季指定5晚航程「買4晚送1晚」優惠，旅客可依喜好規劃鹿兒島、熊本、長崎、神戶、高知、大阪、釜山及那霸等人氣航程，一次飽覽日本、韓國秋季風光。今年暑假台灣出發唯一8天7晚直航東京、大阪航程已進入最後銷售階段，帶領旅客一次造訪日本關東、關西人氣城市。延續今年備受好評的星光主題航次，探索星號下半年持續以音樂、娛樂與文化打造最具話題的海上體驗。8月9日「康康星光演唱會航次」將由綜藝天王康康登船演出；8月23日「原住民主題航次」則邀請金曲歌后紀曉君、人氣歌手巴大雄及葛西瓦共同登船。暑假期間深受親子家庭喜愛的「星海夏令營」也同步推出旅展優惠。麗星郵輪表示，未來將持續打造「最好玩的郵輪」，結合目的地探索、精彩娛樂、特色主題及親子體驗，讓郵輪不只是旅行，更成為旅客每年最期待的一段海上假期。麗星夢官網線上旅展同步開放訂購中。