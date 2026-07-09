強烈颱風巴威逼近台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，由於颱風移動速度放慢，對台灣影響程度提高，預估明（10）日清晨發布陸上颱風警報。依目前推估，周五晚間東半部及北北基宜風雨逐漸增強，周六清晨起十級暴風圈接近北台灣，中午七級暴風圈將涵蓋嘉義以北及宜花東，約四分之三個台灣受影響，周六將是風雨最劇烈時段，山區及宜蘭須嚴防較大雨勢。
巴威速度放慢增威脅！賈新興：七級暴風圈恐罩台灣3/4
巴威移動速度減慢，使颱風對台灣的影響程度進一步增加。賈新興表示，歐洲系集模式平均結果顯示，巴威有較高機率通過東北角至北海岸一帶；AI系集模式則較偏向經過宮古島以西後北上，兩種模式仍有些微差異，後續路徑變化仍須持續觀察。
中央氣象署已宣布將於今日下午2時30分發布海上颱風警報，賈新興預估，陸上颱風警報可能將在明天清晨約4時發布。
周五起風雨升級！周六影響最劇烈 下周還有西南風
賈新興指出，依照最新預估，周五（10日）晚間8時左右，七級暴風圈將開始接觸陸地，東半部及北北基宜風雨逐漸增強。
到了周六凌晨5時，十級暴風圈將逐步逼近北北基宜，強風豪雨將更加明顯；預估周六中午，七級暴風圈將籠罩嘉義以北及宜花東，幾乎覆蓋四分之三個台灣，十級暴風圈則可能涵蓋苗栗以北及宜蘭，周六將成為此次颱風影響最劇烈的時段。
除了颱風之外，賈新興提醒，下周六起至21日仍有受到偏強西南風影響的機率，後續天氣變化仍需持續留意最新預報，並依照氣象資訊做好防災應變。
我是廣告 請繼續往下閱讀
巴威移動速度減慢，使颱風對台灣的影響程度進一步增加。賈新興表示，歐洲系集模式平均結果顯示，巴威有較高機率通過東北角至北海岸一帶；AI系集模式則較偏向經過宮古島以西後北上，兩種模式仍有些微差異，後續路徑變化仍須持續觀察。
中央氣象署已宣布將於今日下午2時30分發布海上颱風警報，賈新興預估，陸上颱風警報可能將在明天清晨約4時發布。
賈新興指出，依照最新預估，周五（10日）晚間8時左右，七級暴風圈將開始接觸陸地，東半部及北北基宜風雨逐漸增強。
到了周六凌晨5時，十級暴風圈將逐步逼近北北基宜，強風豪雨將更加明顯；預估周六中午，七級暴風圈將籠罩嘉義以北及宜花東，幾乎覆蓋四分之三個台灣，十級暴風圈則可能涵蓋苗栗以北及宜蘭，周六將成為此次颱風影響最劇烈的時段。
除了颱風之外，賈新興提醒，下周六起至21日仍有受到偏強西南風影響的機率，後續天氣變化仍需持續留意最新預報，並依照氣象資訊做好防災應變。
更多「巴威颱風」相關新聞。