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同批油檢驗結果不同 食藥署赴廠查明原因

中聯油脂致癌油食安風暴持續延燒，繼4月初生產的大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍，彰化縣再傳出中聯5月12日生產的另一批大豆沙拉油也被驗出苯駢芘2.5ppb，高於法定上限2ppb。然而，台中市衛生局今天表示，中聯委託第三方公正單位SGS檢驗，同一批號油品的苯駢芘含量僅0.5ppb，兩份檢驗結果出現明顯落差，食藥署今天會同彰化縣衛生局赴泰山公司現場稽查釐清。彰化縣衛生局指出，自7月1日起即要求泰山公司所有出貨油品須先完成自主抽驗，確認合格才能出貨。泰山7日通報，自主檢驗發現一批以中聯5月12日生產的大豆沙拉油為主要原料的調合油，苯駢芘含量2.5ppb，超過法定標準。衛生局進一步說明，該批調合油中，中聯大豆沙拉油占比約八至九成，其餘添加的橄欖油、葵花油及芥子油，檢驗結果均未檢出苯駢芘，因此問題來源仍待進一步釐清。台中市衛生局今天表示，依據中聯油脂委託SGS出具的第三方檢驗報告，5月12日生產的同批號大豆沙拉油，苯駢芘檢驗值僅0.5ppb，低於法定上限2.0ppb，符合規定。另福壽、福懋兩家業者也已配合進行預防性下架，市府將持續追蹤查核，並依最新查證結果對外說明。彰化縣衛生局則透露，5月12日生產的這批大豆沙拉油，共供應泰山410.84公噸、福壽529.19公噸及福懋369.49公噸。其中泰山製成「泰山好理調合油0.6L」產品，目前已全數銷毀並轉作生質柴油。針對同批油品卻出現不同檢驗結果，台中市衛生局初步研判，由於泰山送驗的是添加橄欖油、葵花油及芥子油的調合油，是否為其他原料油造成影響，或在調製過程中產生差異，有待進一步釐清。食藥署接獲通報後，今天將會同彰化縣衛生局前往泰山公司稽查，深入比對檢驗流程與原料來源，並持續追蹤相關產品流向及後續處置情形，釐清造成檢驗結果差異的真正原因。