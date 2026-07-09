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▲Rain壯大體格眾所周知，他也有望加入真人版《我獨自升級》飾演白虎公會會長、S級獵人白允浩。（圖／資料照）

全球累積瀏覽量突破143億次的神級IP《我獨自升級》改編Netflix真人影集，卡司越開越狂，男女主角確定由邊佑錫、韓韶禧擔任後，今（9）日官方再宣布《鐵拳教育》李星民確定參演，飾演獵人協會會長，同時也是S級獵人的高建熙；K-POP天王Rain（鄭智薰）也傳出收到演出邀約，有望飾演白虎公會會長、S級獵人白允浩，不過Rain所屬公司稍早回應：「目前正在討論中，尚未做出任何決定。」《我獨自升級》真人影集先前已確定由邊佑錫飾演主角成振宇，韓韶禧、姜有皙也加入演出，今天再公開李星民確定參演，他將飾演韓國獵人協會會長高建熙，不只是站在獵人世界頂端的重要人物，本身更擁有S級獵人實力，劇中將與成振宇（邊佑錫 飾）有不少交集。李星民才剛憑今年6月上線的Netflix影集《鐵拳教育》席捲全球，在劇中以教育部長身分組成「教權保護局」整頓校園，獲得韓國及海外觀眾喜愛，沒想到下一部作品立刻加入《我獨自升級》，從校園一路打進獵人世界，兩部Netflix大作無縫接軌，讓新角色備受關注。此外，Rain也傳出有望加入影集《我獨自升級》，公司稍早證實有收到邀約，但強調：「《我獨自升級》是Rain目前正在討論的作品，尚未做出任何決定。」據韓媒報導，Rain收到的角色是白虎公會會長白允浩，同樣身為S級獵人的他，擁有強大戰鬥能力，劇中一路關注成振宇的驚人成長，更試圖將他招攬進白虎公會，是推動故事發展的重要核心人物。《我獨自升級》講述被稱為「人類最弱兵器」的E級獵人成振宇，在一次瀕臨死亡的地下城任務中意外覺醒，成為全世界唯一能不斷升級的獵人，從最弱一路變成足以拯救世界的最強存在。作品最初以同名網路小說問世，之後接連改編網路漫畫、動畫及遊戲，全球累積瀏覽量高達143億次，2024年動畫開播後更把人氣推向新高，除了Netflix搶拍真人影集，官方本月也宣布延續動畫故事，推出電影《劇場版我獨自升級-Beyond the System-》。