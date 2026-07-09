巴威颱風今（9）日強度略微減弱，氣象專家吳德榮表示，巴威周五、周六（7月10日至7月11日）仍將以強颱姿態最接近台灣，若路徑南偏，北台灣恐遭颱風南側發展旺盛，就像長出鬍子般的環流侵襲，北台灣要注意毀滅性強風；中央氣象署預報員鄭傑仁也指出，全台周五晚上至周六雨勢最劇烈，北部、中部山區及東北部須防豪雨。
相較於昨（8）日巴威颱風達到巔峰時近中心最大風速每秒60公尺的水準，到今（9）日已經略降至每秒53公尺，代表強度在略微減弱。吳德榮指出，由於巴威颱風逐漸接近過程中，外圍環流開始感應並受到陸地影響，導致支持颱風強度發展的海水熱量供應減少，使巴威颱風逐漸朝向緩慢減弱的方向發展。
強颱威脅未解除！巴威周五周六最接近台灣
吳德榮提及，從衛星雲圖可以發現，巴威颱風的颱風眼已經變得沒有這麼清晰，這樣的狀況，會隨著巴威颱風持續往西北轉向移動的過程越來越明顯；但吳德榮提醒，除非颱風環流真的觸碰到陸地，否則颱風減弱狀況都屬於「漸進、緩慢」的減弱，不代表民眾可以掉以輕心。
以目前狀況來看，周五、周六是巴威颱風最接近台灣陸地的時段，預估會維持強烈颱風的等級侵襲，如果颱風路徑稍微南偏，中心附近廣達100公里的眼牆，可能橫掃「北台灣、宜蘭、北花蓮」等最接近台灣陸地的區域，帶來「毀滅性的強風」及豪雨威脅，請民眾一定要趁早做好防颱準備。
巴威颱風長鬍子！南側環流發展旺盛
此外，巴威颱風影響台灣最多的南邊環流，原先半徑大約320至350公里左右，但過去24小時開始「長鬍子」，發展的愈發厚實，甚至超越北邊環流的發展，吳德榮提醒，這對台灣陸地的威脅反而增加，尤其南台灣也可能受到地形與颱風環流交互作用影響，全台民眾都要注意防颱。
中央氣象署預報員鄭傑仁也補充，巴威颱風雖然有減弱趨勢，但距離台灣太近，降雨影響仍會相當顯著，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
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吳德榮提及，從衛星雲圖可以發現，巴威颱風的颱風眼已經變得沒有這麼清晰，這樣的狀況，會隨著巴威颱風持續往西北轉向移動的過程越來越明顯；但吳德榮提醒，除非颱風環流真的觸碰到陸地，否則颱風減弱狀況都屬於「漸進、緩慢」的減弱，不代表民眾可以掉以輕心。
以目前狀況來看，周五、周六是巴威颱風最接近台灣陸地的時段，預估會維持強烈颱風的等級侵襲，如果颱風路徑稍微南偏，中心附近廣達100公里的眼牆，可能橫掃「北台灣、宜蘭、北花蓮」等最接近台灣陸地的區域，帶來「毀滅性的強風」及豪雨威脅，請民眾一定要趁早做好防颱準備。
此外，巴威颱風影響台灣最多的南邊環流，原先半徑大約320至350公里左右，但過去24小時開始「長鬍子」，發展的愈發厚實，甚至超越北邊環流的發展，吳德榮提醒，這對台灣陸地的威脅反而增加，尤其南台灣也可能受到地形與颱風環流交互作用影響，全台民眾都要注意防颱。
中央氣象署預報員鄭傑仁也補充，巴威颱風雖然有減弱趨勢，但距離台灣太近，降雨影響仍會相當顯著，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
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