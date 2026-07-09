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巴威週五、週六風雨最強 侯友宜赴金山萬里視察防災

強颱巴威來勢洶洶，預估週五、週六風雨最強勁。外界關注北北基桃是否有望放颱風假？新北市長侯友宜今（9）日表示，會透過北北基桃大家做好充分的討論跟溝通，晚上8點之前，會正式跟市民朋友做報告。為因應颱風來襲，侯友宜今天到金山、萬里視察防災活動，侯友宜表示，這次巴威颱風來勢洶洶，會帶來強風豪雨。今天特別來金山、萬里地區視察，因為上次山陀兒颱風所帶來的災害，讓金山、萬里大淹水，尤其萬里這個地區，員潭溪、金包里溪、磺溪都是溢出造成居民淹水的狀況。侯友宜提到，當初的復建工程大部分都已經做完了，但是還有未來在整治的工程，現在在發包施作當中，所以特別到員潭溪跟瑪鋉溪特別來了解整個防颱整備的情形，以及河道疏浚的狀況，希望巴威颱風所帶來的衝擊可以減到最少。至於外界關心的停班課機制？侯友宜表示，他在應變中心已經16年了，他們有非常標準而且完整的這個決策機制。到底會不會放假，他們會透過北北基桃大家做好充分的討論跟溝通，並在晚上8點之前，正式給市民朋友做報告，他們也會隨時掌握巴威颱風的整個來襲的情形，以及它的強風豪雨所帶來的傷害，做好防災整備，才是當務之急。