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萬美玲曝佀廣洋怎麼減肥都還是110公斤

網友怒質疑：怎麼沒當替代役？

國民黨立委萬美玲兒子、桃園市議員參選人佀廣洋不僅被爆料求學期間霸凌同學，也沒有服過兵役。對此，萬美玲今（9）日指出，佀廣洋確實沒去當兵，是因為體重過重，怎麼減肥都還是110公斤以上。但這樣的說法，民眾似乎無法接受，目前社群已掀起討論，民眾針對萬美玲說法質疑，佀廣洋怎麼連替代役也沒當？萬美玲今接受廣播節目《千秋萬事》專訪表示，她有2個兒子，大兒子有去當兵，當時全家都去看他，佀廣洋那時非常羨慕哥哥，覺得當兵好酷。但佀廣洋從小被叫胖子跟阿肥，認識他的人都知道，他從小就非常、非常胖，結果一直到要當兵時，體檢站上磅秤時有120公斤。萬美玲強調，他不是拿什麼身體健康檢查的醫療證明而沒當兵，那時佀廣洋有嘗試減肥，但怎麼減都還是在110公斤以上，所以最後在體位上，還是沒辦法當兵。政治人物有沒有當兵？一直是選民關注的熱門議題，而佀廣洋因被爆曾霸凌同學，連沒服兵役的事情也被挖出，身為母親的萬美玲親上火線釋疑，沒想到卻引爆輿論討論。因為萬美玲曾發文稱自己的身高有172公分，但從她與兒子的合照來看，佀廣洋略高媽媽一點，目測推估應該有180公分。若根據現行規定，過重免役標準為BMI數值45，180公分的男性因過重免役標準，需要有145公斤。不過，由於佀廣洋現年已28歲，推估當兵時適用的是舊制，而當年BMI超過32就要替代役、超過35就免役。因此不少民眾在社群發文質疑，「若以180公分、110公斤計算，BMI數值落在34，應符合替代役體位？」、「182cm、120kg根本不可能過重免役吧？」、「體重要複檢， 量一下就沒當兵， 騙誰啊？」、「高中不胖，現在不胖，要當兵就胖了」、「議員的兒子120公斤就不用當兵，為何我兒子120公斤就要當12天的補充兵？」、「也可以替代役吧？」