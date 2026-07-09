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▲張麗善座車後擋風玻璃全碎、車尾嚴重凹陷變形。（圖／雲林縣政府提供）

頸椎、腰椎酸痛仍堅守公務！張麗善：換了車繼續跑行程

雲林縣長張麗善今（9）日上午搭乘公務車行經古坑綠色隧道時，竟在停等紅燈期間遭一輛預拌混凝土車從後方猛烈追撞，強大的撞擊力讓公務車劇烈晃動兩次，車尾嚴重變形、後擋玻璃全數碎裂，現場怵目驚心。所幸張麗善並未明顯受傷，但她坦言受到不小驚嚇，擔心頸椎、腰椎因撞擊受損，將前往醫院接受詳細檢查。據了解，張麗善上午搭乘公務車前往劍湖山開會，結束後準備返回雲林縣警察局參加活動，約上午9時45分行經古坑綠色隧道路口時，公務車停等紅綠燈，卻突然遭後方一輛預拌混凝土車高速追撞。猛烈撞擊讓整輛車瞬間劇烈搖晃，車內人員全都被震得東倒西歪，直到停下後才驚覺發生車禍。張麗善事後返回縣府受訪表示，當下公務車靜止停等紅燈，完全沒想到後方車輛會直接撞上來，而且還連續撞擊兩次，衝擊力道相當驚人，車內物品四散凌亂，自己也受到不小驚嚇。雖然身體沒有立即出現明顯外傷，但公務車尾整個凹陷，後方後保險桿被撞擊嚴重扭曲，擋風玻璃更是破碎不堪，後車門幾乎無法正常開啟。張麗也藉此提醒所有用路人，開車務必保持安全距離，即使停等紅綠燈，也應預留適當車距，以降低追撞事故造成的傷害，一旦從後方遭到撞擊，後果可能相當嚴重，大家一定要提高警覺，才能避免意外發生。張麗善進一步說明，事故發生後曾活動身體確認狀況，目前已感覺頸部、腰部有些痠痛，因此將前往醫院檢查脊椎是否有錯位或椎間盤受傷。她指出，許多車禍都是當下看似無礙，事後才陸續出現傷勢，因此絕對不能掉以輕心。隨後，張麗善也在臉書發文報平安，「不幸中的大幸，人員平安，感謝大家關心。換了車⋯繼續跑行程，只是驚魂未定⋯」。而警方初步調查指出，肇事的預拌混凝土車疑似未注意前方路況，才會追撞停等紅燈的縣長公務車，經檢測駕駛並無酒駕或毒駕情形，至於詳細肇事原因仍有待進一步釐清。