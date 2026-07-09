今年第10號颱風「梅莎」（中國翻譯為美莎克），雖然並未影響台灣，卻給中國廣西、湖北等地，帶來龐大水氣和驚人的龍捲風，釀成慘重傷亡。有當地災民告訴外媒，洪水來得太快，根本來不及收拾細軟逃跑，還有人表示，自己所在的村莊短短10分鐘內就被大水淹沒，現在眼看後面還有一個巴威颱風，非常擔心災情擴大，當局也警告，暴雨恐會阻礙後續救援工作。
根據《BBC》報導，廣西人和村的災民表示，這場大雨週一凌晨已經淹到膝蓋，天快亮時更是連住家一樓都被完全淹沒，因為大水來的太快、太急，村民們逃難時根本來不及帶食物，還有數千人沒逃出來，被困在住家屋頂或更深山的村落。
受訪的周姓災民透露，她有些家人仍受困人和村的家中，食物短缺，只有4個月大的姪女已經超過1天都沒喝到任何奶水：「其他村民正在往地勢較高的地方聚集，但物資也快用完了，受災村莊太多，救援人員卻不夠。」
周姓災民委託朋友設法涉水去親戚家查看狀況、從屋外喊話，所幸屋內有人回應，只是暫時被水困著出不來，但住在道路盡頭的鄰居可能就沒那麼幸運了，住在那裡的老婦人和她2個年幼的孫女杳無音訊。
廣西壯族自治區的雲表鎮，黃姓災民表示，洪水只花了10分鐘就淹沒她所在的村莊，根本來不及救出所有人，直言救難人員太少，帶來的救生艇又太小：「我們多數人都聯繫不上家人，因為他們沒有網路，沒有通訊，也沒有電。」
同樣位於廣西壯族自治區的甘棠鎮，1名要求匿名的女子也無助的告訴《BBC》，至今沒有收到父母的消息，她最後得知的情況是，他們躲在3樓，但水已經淹到2樓了：「我聯繫不上他們，週一早上我就和他們失去了聯繫，現在我只能焦慮，什麼也做不了。」
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受訪的周姓災民透露，她有些家人仍受困人和村的家中，食物短缺，只有4個月大的姪女已經超過1天都沒喝到任何奶水：「其他村民正在往地勢較高的地方聚集，但物資也快用完了，受災村莊太多，救援人員卻不夠。」
周姓災民委託朋友設法涉水去親戚家查看狀況、從屋外喊話，所幸屋內有人回應，只是暫時被水困著出不來，但住在道路盡頭的鄰居可能就沒那麼幸運了，住在那裡的老婦人和她2個年幼的孫女杳無音訊。
廣西壯族自治區的雲表鎮，黃姓災民表示，洪水只花了10分鐘就淹沒她所在的村莊，根本來不及救出所有人，直言救難人員太少，帶來的救生艇又太小：「我們多數人都聯繫不上家人，因為他們沒有網路，沒有通訊，也沒有電。」
同樣位於廣西壯族自治區的甘棠鎮，1名要求匿名的女子也無助的告訴《BBC》，至今沒有收到父母的消息，她最後得知的情況是，他們躲在3樓，但水已經淹到2樓了：「我聯繫不上他們，週一早上我就和他們失去了聯繫，現在我只能焦慮，什麼也做不了。」
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