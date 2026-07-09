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台北市交工處今（9）日宣布，自115年7月29日起，承德路與士商路口將正式啟用「新路型管制」。未來該路口往南方向將全面重新配置車道，調整為「機車空間變大、汽車綠燈變長」，預期可大幅提升車流紓解效率；另外，行人動線也有重大改變，北側行穿線將取消，改至南側進行「兩段式穿越」，舒緩承德路尖峰時段的塞車。交工處指出，承德路5、6段目前尖峰時間車流量極大，加上未來北投士林科技園區發展，預期交通量還會持續攀升。先前雖然已於6月2日起縮短調撥車道（調撥起點移至中正路口），有效改善上午尖峰南往北的車速，但下午尖峰「北往南」方向，過福國路後仍容易因汽機車分流、號誌管制，導致車流一路回堵到軟橋街口。交工處說，為了徹底打通這條交通瓶頸，交工處在評估該路口東西向車流較少、且原本行穿線使用率偏低的情況下，決定祭出兩大改善：車道與號誌大調整、汽機車各取所需。以及行人動線大整合：全面改走南側、兩段式穿越。交工處指出，汽機車各取所需；機車族空間變大：北往南方向的機車道由2車道配置增為4車道，預期機車紓解效率可提高一倍；汽車族時間變長：直行汽車道雖然由5車道減為4車道，但往南方向的汽車綠燈秒數將增加3成以上。搭配行車導引線，預期汽車紓解效率可提高約37%。交工處續道，行人動線取消北側行穿線：行人動線全面整合至路口南側；設置兩段式穿越：利用既有的南北向綠燈秒差，行人過馬路需分段穿越。路口將設置「前段專用號誌」與「後段專用號誌」，行人務必看清對應的號誌再通行。交工處特別呼籲，由於這次承德士商路口的車輛與行人管制方式變動較大，相關調整預計於7月29日完工啟用。請行經該路口的駕駛人務必減速慢行，依現場最新的標誌、標線與行車導引線行駛；行人也請配合號誌指示，利用中央庇護島進行兩段式穿越，共同維護路口交通安全。