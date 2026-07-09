對此，《NOWNEWS今日新聞》已詢問PS經紀人，但至截稿前尚未獲得回應。

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▲金渡兒說自己被差別對待還有貶低，心裡很不好受。（圖／金渡兒IG@doa_1224）

▲中信兄弟韓籍3本柱為金渡兒（右起）、邊荷律、JJUBI。（圖／資料照）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters（PS女孩）的韓籍女神金渡兒目前也同步應援韓職SSG登陸者，昨（8）日她突然在IG限時動態用黑底白字的格式發文，寫下中文聲明，表示自己被差別對待、貶低，還直言「我的沉默並不代表什麼都沒發生。」疑似遭到霸凌，讓粉絲很擔心她。金渡兒昨日突然在IG限時動態發文，嚴肅用中文表達不滿：「金渡兒字裡行間透出自己被欺負的意味，她也硬起來警告對方：「金渡兒一席話引起粉絲關注，大家更認為她用中文發文，代表警告的對象是台灣人，因此懷疑她是否在Passion Sisters遭到霸凌。事態如今逐漸升級，球迷看了紛紛留言討論：「可以氣到用中文，真的火了」、「會寫中文就是代表在台灣，要給那位輕視的人看到」、「她們韓啦台韓來來去去的，有必要為了酸民發文？一定是PS女孩嫉妒她們韓啦，又開始搞些有的沒的」。現年31歲的金渡兒2024年來台發展，原先隸屬富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，直到去年5月才宣布離開富邦，轉戰Passion Sisters，同步應援職籃中信特攻以及職棒中信兄弟，再加上韓職SSG登陸者，她行程滿檔，經常台韓到處飛。針對這些關於內部糾紛的流言蜚語，《NOWNEWS今日新聞》已詢問PS經紀人，但至截稿前尚未獲得回應。而目前PS女孩中，共有3位韓籍啦啦隊女神，除了金渡兒還包含朴善珠（JJUBI）、邊荷律，共組韓籍3本柱。