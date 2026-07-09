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愈長壽基因影響愈大 預測模型正確率達95%

謝明順解釋，這些基因在身體的功能為：

神經與認知（PTPRD、TANC1）：

維持神經訊號傳遞與認知功能，與大腦健康老化相關。

維持神經訊號傳遞與認知功能，與大腦健康老化相關。 代謝與慢性病（SLC22A3、PCSK2）：

與血壓、血糖調節相關，可作為慢性病預防的分子標的。

與血壓、血糖調節相關，可作為慢性病預防的分子標的。 環境抗壓（ZNF806）：

基因與人體對抗內外在環境壓力、細胞防禦與修復機制有關。

長壽不是單一基因造成 3大系統也有貢獻

台灣人長壽基因解碼取得重大研究突破！由台中榮總、台北榮總、陽明交通大學及台灣大學公共衛生學院組成的跨院團隊，歷時5年研究，利用全基因定序，首次發現5個台灣族群特有的健康長壽關鍵基因位點，成果發表於國際老化領域頂尖指標期刊《GeroScience》。主導研究的台中榮總醫師謝明順提到，過去長壽基因研究多以西方族群為主，亞洲本土資料相當稀缺。團隊共招募2千多位85歲以上且健康良好的台灣長輩，並對比「台灣精準醫療計畫（TPMI）」中50至70歲已故個案的基因體資料。研究發現，「一個人活得愈長壽，基因的影響力就愈大」。謝明順說，團隊依此整合先天遺傳與後天健康數據，建立了一套「長壽預測模型」，預測個體是否能活到95歲以上的正確率高達95.6%。謝明順指出，經過和歐美資料庫交叉比對，研究發現「PTPRD、TANC1、SLC22A3、PCSK2和ZNF806」這5個關鍵基因位點，目前僅在台灣族群中觀察到顯著的長壽保護機制。研究核心發現，長壽並非單一基因的功勞，而是由「神經認知、代謝恆定、抗壓韌性」3大系統對人類長壽皆有貢獻。謝明順說，基因解碼並非宿命，而是精準醫療的導航圖，要實現健康老化，仍須以規律生活、早期預防與適當運動為基石。謝明順指出，國內獨立完成如此大規模的基因體研究實屬不易，尤其是要募集到2千多位超高齡長輩來抽血做全基因體定序，是一項極為艱鉅的任務。