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募資規模上看245億美元 有望創外企赴美上市第二高

HBM布局開花結果 躍居全球AI供應鏈核心

10日掛牌那斯達克 崔泰源親赴紐約站台

韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）赴美發行美國存託憑證（ADR）獲市場熱烈追捧。據知情人士透露，本次ADR公開發行認購需求超過募集數量7倍，顯示全球投資人對AI晶片龍頭的信心依舊強勁。據悉，會長崔泰源與管理團隊也預計將於當地時間週五（10日）親赴紐約，出席那斯達克的上市儀式。綜合韓聯社、路透社等外媒報導，知情人士透露，此次SK海力士ADR已獲逾7倍超額認購，多家全球重量級機構投資人踴躍下單，儘管近期半導體類股出現回檔，仍無損市場對其長期成長性的期待。SK海力士此次ADR募資案吸引全球長線基金、科技專業基金、主權財富基金及亞洲市場投資人踴躍參與，認購金額約達1715億美元（約新台幣5.2兆元）。承銷商已於美東時間8日下午4時截止收件，預計9日下午完成定價及配售。若以8日SK海力士韓股收盤價每股207.6萬韓元作為定價基準，本次募資規模約245億美元（約新台幣7400億元），將僅次於阿里巴巴2014年250億美元IPO，成為史上規模第二大的外國企業赴美上市案；若以原先估算，募資金額最高可達280億美元。市場人士指出，由於SK海力士股價近兩週大跌約25%、較6月底歷史高點回落約三成，因此募資規模較最初預估有所縮水。不過，即便近期股價修正，SK海力士近一年股價仍累計飆升約680%，依舊是全球AI熱潮下表現最亮眼的半導體股之一。受惠於生成式AI快速發展，SK海力士近年憑藉高頻寬記憶體（HBM）布局成功躍居全球AI供應鏈核心，成為輝達（NVIDIA）HBM晶片主要供應商。這項歷時14年的投資布局，從當初飽受市場質疑，到如今站上AI浪潮核心，也推動公司獲利與企業價值大幅提升。此次募資資金將投入韓國龍仁半導體園區第一期晶圓廠、清州先進封裝廠建設，以及採購包含極紫外光（EUV）曝光機在內的先進設備，以因應AI資料中心對高階記憶體持續攀升的需求。此外，SK海力士ADR將於美東時間10日以股票代號「SKHYV」在那斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）展開交易，13日起正式進入一般交易。值得注意的是，SK集團會長崔泰源預計將親自出席10日在紐約舉行的ADR上市紀念活動，與SK海力士執行長郭魯正等高層共同向全球投資人說明公司競爭優勢及中長期發展策略。外界認為，崔泰源親自赴美站台，凸顯SK集團希望透過ADR上市，重新定位SK海力士在全球資本市場的價值，不再只是傳統記憶體製造商，而是提供客製化AI記憶體解決方案的科技企業。崔泰源曾在今年出版的新書中表示，市場過去一直將SK海力士視為「通用型記憶體製造商」，因此未能充分反映其真正價值，並直言「SK海力士應該比現在再大10倍」。市場也關注，崔泰源此次訪美期間，是否將與輝達、特斯拉等美國科技巨頭高層會面。崔泰源今年2月曾在美國矽谷與輝達執行長黃仁勳討論HBM、次世代伺服器記憶體SOCAMM、NAND快閃記憶體及AI資料中心合作計畫，上月黃仁勳訪韓期間，雙方也再次確認未來合作方向。