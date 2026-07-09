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經球團安排進一步詳細檢查後，確認為「左腳踝外側韌帶斷裂」，後續的治療與休養評估至少需要3個月。

中華職棒台鋼雄鷹繼昨（8）日守護神林詩翔驚傳韌帶斷裂整季報銷後，今（9）日球團再度傳出天大的壞消息，陣中左投王維中因在二軍出賽時守備補位不慎受傷，經詳細檢查後確診為「左腳踝外側韌帶斷裂」，預計將休養高達3個月，同樣宣告本季例行賽徹底報銷。王維中是在6月30日代表台鋼雄鷹二軍出戰統一獅二軍。該場比賽一局下他狀態遭遇亂流，先後被林佳緯、朱迦恩、全紹凱及林靖凱敲出安打，加上林子豪的高飛犧牲打，單局痛失2分。未料更大的災難發生在二局下。當時一局出局、二壘有人，獅隊打者吳柏賢擊出右外野飛球，王維中積極奔往三壘界外區進行守備補位，卻在過程中疑似踩到紅土與草皮的交界處，導致腳部嚴重扭傷不適，隨即在防護員陪同下退場。雖然退場後防護團隊立即進行密集治療，但王維中的左腳踝腫脹情況遲未好轉。這意味著台鋼本季剩餘的例行賽，都將無法看到王維中登板的身影。王維中最近一次在一軍亮相是在6月16日於澄清湖主場迎戰中信兄弟，當時他繳出6局僅被敲2安、狂飆5次三振、失1分的優質先發，順利斬獲本季第2勝。對台鋼雄鷹而言，這無疑是屋漏偏逢連夜雨的沉重打擊。因為就在昨日，雄鷹球團才剛宣布陣中守護神林詩翔確定報銷。林詩翔是在7月6日前往醫院接受核磁共振（MRI）檢查，報告顯示他的右肘尺側副韌帶斷裂，且尺側腕屈肌肌腱也出現斷裂。經醫療團隊與球團審慎評估後，林詩翔已決定接受手術治療，本季直接宣告報銷。短短兩天之內，台鋼雄鷹連續折損了牛棚大將林詩翔與重要先發戰力王維中，且兩人的傷勢皆為最棘手的「韌帶斷裂」。