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金管會擬開放上市櫃公司可用美元發放股利，最快明（2027）年適用，台積電日前表達正面態度。中央銀行總裁楊金龍今（9）日在立法院財政委員會表示，若台積電改以美元發放現金股利，有助減少新台幣匯率波動。為推動資本市場國際化，並營造友善投資環境，金管會日前宣布，將發布令釋明定保管機構可代理境外外資領取「外幣現金股利」，未來外資領取台股配息時，可選擇「美元進、美元出」，減少頻繁換匯的成本，也可助平穩匯市波動，預計於今年第3季上線，只是後續涉及保管銀行與股務單位等串接作業，最快也要明年才能適用。由於台積電外資持股高達7成，今日在立法院財委會也有多位立委關切有關外資領取股利後匯出，導致新台幣面臨貶壓，目前更已貶破32元整數大關。對此，楊金龍則表示，外資領取股利後，會視自身投資策略決定下一步，不一定馬上匯出，也可能繼續投入股市，但外資獲利達一定程度後重新配置資產，這是一種正常投資操作，也就是「停利」概念。立委進一步追問金管會擬開放上市櫃公司以美元發放現金股利，最快2027年適用，若台積電率先響應，是否有助於減少新台幣匯率波動。楊金龍說，依現行機制，公司發放新台幣股利前，必須先賣美元換新台幣，外資收到股利後，如果要匯出，又必須買回美元，過程涉及2次換匯，容易加大匯率波動，但若直接以美元發放股利，可望降低相關換匯需求，對穩定匯率應該有幫助。楊金龍也強調，央行對於新台幣匯率政策仍依循「柳樹理論」，匯率要讓它波動，但不會上下波動太大，而是在穩定狀況下有些變化，除非遇到「颱風」，才會有不一樣的作為。