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▲歐洲模式系集預報顯示，巴威颱風中心可能從北部海面近海通過，中心較靠近台灣陸地。（圖／翻攝自Polarwx）

▲巴威颱風最新AI預報路徑，Google FNV3 AI模式認為中心將較偏向石垣島東側。（圖／Google DeepMind）

巴威颱風路徑逐漸朝台灣方向靠近，中央氣象署預計今(9日)下午兩點半發布海上颱風警報，究竟巴威颱風距離台灣會有多接近？儘管已來到48小時內，目前歐洲模式與AI調整模式仍有些許差異，日本氣象廳在今早路徑預報中，相較昨天也稍稍做了微調。根據日本氣象廳最新資料顯示，巴威颱風目前中心位置在北緯18.6度，東經129.4度，前進方向為西北移動，時速約每小時20公里，中心氣壓930hPa，中心附近的最大風速50m/s (95kt)，最大瞬間風速70m/s (135kt)。依照日本氣象廳路徑預報顯示，巴威颱風的中心可能在周六早上從沖繩地區的西表島上空通過，接著朝向台灣北部海面前進，而在昨日的預報，則由西表島以西通過，且距離台灣北部海面較近。歐洲模式（ECMWF）以及美國全球預報系統（GFS）預報路徑則顯示，颱風將以較靠近東北部至北部海面近海通過，對台灣北部造成極大威脅。另一方面，AI模式的預報路徑仍距離台灣較遠，包含歐洲的AIFS以及Google FNV3 AI模式都顯示，颱風中心可能較靠石垣島東側前進。天氣風險公司資深顧問吳聖宇則指出，電腦模式的客觀路徑預報上已經漸趨一致，最後的熱區收斂到台灣北部近岸到北部海面、東海南部一帶區域，經過一天之後看起來更加高度集中，傳統物理模式(EC-IFS)以及區域模式(WRF)較偏南，靠近台灣北部近岸到近海通過，AI調整模式(EC-AIFS、FNV3等)仍較偏北，經過台灣北部海面到東海南部，各模式最後預報都是指向中國浙江沿岸一帶，預報路徑前期較西北，後期略往西北西偏，大多有反應出10~11日之間高壓略為增強西伸的情況。吳聖宇提到，各國氣象單位的主觀路徑預報也大致高度集中的通過台灣北部海面，仍然介於各個模式之間的中間值，維持先前1~2天的情況。以氣象署的路徑來看，颱風中心大致是經過彭佳嶼以北，已經非常接近典型西北颱(經過基隆、彭佳嶼之間)的路徑，暴風圈可以涵蓋全台大部分區域。