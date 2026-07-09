我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣「卡巴迪」中華代表隊近年在國際賽屢獲佳績，但不少人仍不認識這項相對冷門的運動，卡巴迪（Kabaddi）到底是什麼？這是一項起源於南亞的傳統運動，也是亞運正式比賽項目，這個運動不需要任何球類、器材，完全是考驗身體對抗與反應力的團隊競技項目，如格鬥版的「老鷹抓小雞」，台灣作為世界強權之一，上屆杭州亞運一舉奪下銀牌，本屆更是中華隊奪金重點項目之一。卡巴迪是印度、巴基斯坦、孟加拉等南亞國家的傳統運動項目之一，許多人形容是格鬥版的「老鷹抓小雞」、或是職業級的「鬼抓人」，主要原因就在於卡巴迪不需要任何球類、器材，完全是講求人與人身體對抗、反應力與戰術配合的競技項目。基本編制上，每隊場上各有7名球員，整個比賽過程都採用攻守回合制，進攻方（Raider）會派出一名「襲擊者」衝進對手半場。他的任務是在30秒內觸碰（拍打、腳踢）防守方的球員，然後平安逃回自己的半場。每碰觸到一個人就得1分。至於防守方的7個人，則要聯手築起防線，在進攻者碰完人逃跑前，合力把他飛撲、擒抱、按在地上。如果成功抓到進攻者，防守方同樣能獲得分數，最後比數較高隊伍獲勝。整體而言，卡巴迪這項運動融合角力、摔跤、短跑、閃躲與極高的團隊策略，因為強力肢體對抗緣故，比賽觀賞性極高。雖然卡巴迪在台灣相對冷門，但中華隊在亞洲乃至世界，都已經是世界「頂尖強權」。靠著優異的敏捷度與戰術執行力，近年在國際賽打出驚人成績，尤其是女子代表隊。目前這一批女子卡巴迪主力，已經合作超過12年，上屆杭州亞運四強賽一舉擊敗上屆金牌伊朗，直到決賽面對印度才以25：26一分惜敗，但仍創下歷史性銀牌成績，而該屆男子隊同樣斬獲銅牌。2025年底女子卡巴迪世界盃，中華隊同樣一路殺進決賽，雖然最終再度不敵印度，但成功奪下首面世界盃銀牌，從過往由南亞國家壟斷該項目不同，如今中華隊已經成為超級霸主印度也感受到威脅的國家，也是本屆名古屋亞運奪牌重點項目之一。