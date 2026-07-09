強烈颱風巴威持續逼近台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這次可能是近十多年來台灣最接近形成「西北颱」的一次，加上暴風圈半徑達380公里，幾乎全台都可能納入暴風圈範圍，也是北部近年最有感的一次颱風天。巴威影響高峰預計落在周六全天，北台灣、宜蘭及北花蓮風雨最猛烈，中南部平地與山區風雨也將快速增強，馬祖更可能直接受到颱風核心侵襲，粉專也整理了全台風雨時程圖表，讓讀者能一次看懂。
巴威恐成近十多年最接近西北颱！全台嚴防強風豪雨
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴威受到太平洋高壓導引，持續朝西北方向前進，目前朝宜蘭至台灣北部近海移動的大方向已相當明確。不過，颱風接近台灣後是否受到地形影響而出現路徑偏移，仍是決定是否登陸台灣本島的重要關鍵。
依照最新研判，颱風中心以通過東北角近海的可能性最高，其次是不登陸的西北颱路徑，而直接登陸台灣的機率則相對較低。預估最劇烈影響將集中在周六（11日）全天，不論是否登陸，周日（12日）起將快速朝中國方向移動，對台灣的直接影響也將逐漸結束。
雖然巴威過去一周快速增強，但進入台灣附近海域後，受到海域環境轉差影響，已不利於維持巔峰強度，因此預估接近台灣期間將呈現逐步減弱趨勢。
不過，即使強度略降，仍具有中度颱風上限至強烈颱風下限的威力，加上暴風圈半徑高達380公里，整體環流相當廣闊，幾乎全台都將納入暴風圈影響範圍，屬於全台都有感的颱風。
巴威颱風「全台風雨時程」攻略圖
北部近年最有感颱風！全台風雨時程一次看
📍北台灣
北部將是此次颱風影響最直接的區域，無論巴威最終有沒有登陸，「颱風核心輾過北部上空，已經是板上釘釘的事實」，預估將成為近年來北台灣最有感的一次颱風天。
周五（10日）白天開始，外圍環流率先打進北部陸地，帶來間歇性降雨與陣風，到了夜間風雨持續增強；周六（11日）全天則進入風雨最猛烈階段，一整天都會是強風豪雨。
另外，雪山山脈沿線等北部山區累積雨量預估相當可觀，須提前防範豪雨可能引發的災害。
📍中南部平地、澎湖群島
由於巴威屬於大型颱風，中央山脈難以完全阻隔，氣流繞島後吹向西半部。預估周五（10日）白天起，中南部平地及澎湖群島便會陸續吹起強勁陣風，風勢將於周六（11日）達到最高峰，目前評估局部地區可出現10級以上強風，恆春半島受地形影響，風雨還可能更加劇烈。
降雨方面，周五深夜開始將出現間歇性降雨，等到周六颱風越過台灣北端後，中南部轉為迎風面，雨勢將明顯增強。
此外，這次颱風預估不會引進西南氣流，但颱風離開後，周日至下周一（12日至13日）水氣仍偏多，中南部仍有持續降雨機會。
📍中南部山區
周五（10日）之前，中南部山區受影響相對有限；不過周六（11日）當颱風中心越過台灣北部後，山區轉為迎風面，降雨將快速增強。
目前模式顯示，中南部山區累積雨量相當可觀，須提前做好豪雨及土石災害防範。
📍宜蘭、北花蓮
宜蘭及北花蓮位於颱風迎風第一線，周五（10日）起即會陸續出現間歇性風雨，隨著颱風持續接近，風雨將一路增強，周六白天達到最高峰。
其中宜蘭更需特別留意，若巴威最終登陸台灣，登陸點極可能就在宜蘭附近，一旦遭眼牆直接掃過，必定出現狂風暴雨。不過是否登陸仍須等颱風更接近時才能進一步確認，因此仍須全程保持警戒。
📍南花蓮、台東
受到中央山脈屏障影響，南花蓮及台東整體風雨相對較小，但仍不可掉以輕心。
預估周六（11日）上半天有機會出現焚風現象，尤其花東縱谷最需留意高溫；待下半天風向逐漸轉為南風後，台東沿海風雨將再度增強，須持續注意天氣變化。
📍金門、馬祖
金門距離颱風中心較遠，整體影響相對有限，主要留意外圍環流帶來的雨勢即可。
至於馬祖則可能受到颱風核心「直接狙擊」，周六至周日（11日至12日）要注意颱風核心帶來的強風豪雨。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴威受到太平洋高壓導引，持續朝西北方向前進，目前朝宜蘭至台灣北部近海移動的大方向已相當明確。不過，颱風接近台灣後是否受到地形影響而出現路徑偏移，仍是決定是否登陸台灣本島的重要關鍵。
依照最新研判，颱風中心以通過東北角近海的可能性最高，其次是不登陸的西北颱路徑，而直接登陸台灣的機率則相對較低。預估最劇烈影響將集中在周六（11日）全天，不論是否登陸，周日（12日）起將快速朝中國方向移動，對台灣的直接影響也將逐漸結束。
不過，即使強度略降，仍具有中度颱風上限至強烈颱風下限的威力，加上暴風圈半徑高達380公里，整體環流相當廣闊，幾乎全台都將納入暴風圈影響範圍，屬於全台都有感的颱風。
巴威颱風「全台風雨時程」攻略圖
📍北台灣
北部將是此次颱風影響最直接的區域，無論巴威最終有沒有登陸，「颱風核心輾過北部上空，已經是板上釘釘的事實」，預估將成為近年來北台灣最有感的一次颱風天。
周五（10日）白天開始，外圍環流率先打進北部陸地，帶來間歇性降雨與陣風，到了夜間風雨持續增強；周六（11日）全天則進入風雨最猛烈階段，一整天都會是強風豪雨。
另外，雪山山脈沿線等北部山區累積雨量預估相當可觀，須提前防範豪雨可能引發的災害。
📍中南部平地、澎湖群島
由於巴威屬於大型颱風，中央山脈難以完全阻隔，氣流繞島後吹向西半部。預估周五（10日）白天起，中南部平地及澎湖群島便會陸續吹起強勁陣風，風勢將於周六（11日）達到最高峰，目前評估局部地區可出現10級以上強風，恆春半島受地形影響，風雨還可能更加劇烈。
降雨方面，周五深夜開始將出現間歇性降雨，等到周六颱風越過台灣北端後，中南部轉為迎風面，雨勢將明顯增強。
此外，這次颱風預估不會引進西南氣流，但颱風離開後，周日至下周一（12日至13日）水氣仍偏多，中南部仍有持續降雨機會。
周五（10日）之前，中南部山區受影響相對有限；不過周六（11日）當颱風中心越過台灣北部後，山區轉為迎風面，降雨將快速增強。
目前模式顯示，中南部山區累積雨量相當可觀，須提前做好豪雨及土石災害防範。
📍宜蘭、北花蓮
宜蘭及北花蓮位於颱風迎風第一線，周五（10日）起即會陸續出現間歇性風雨，隨著颱風持續接近，風雨將一路增強，周六白天達到最高峰。
其中宜蘭更需特別留意，若巴威最終登陸台灣，登陸點極可能就在宜蘭附近，一旦遭眼牆直接掃過，必定出現狂風暴雨。不過是否登陸仍須等颱風更接近時才能進一步確認，因此仍須全程保持警戒。
📍南花蓮、台東
受到中央山脈屏障影響，南花蓮及台東整體風雨相對較小，但仍不可掉以輕心。
預估周六（11日）上半天有機會出現焚風現象，尤其花東縱谷最需留意高溫；待下半天風向逐漸轉為南風後，台東沿海風雨將再度增強，須持續注意天氣變化。
📍金門、馬祖
金門距離颱風中心較遠，整體影響相對有限，主要留意外圍環流帶來的雨勢即可。
至於馬祖則可能受到颱風核心「直接狙擊」，周六至周日（11日至12日）要注意颱風核心帶來的強風豪雨。
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