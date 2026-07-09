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全國173.5萬家企業 2028年目標一半用AI

服務業AI使用率高 經濟部官員這樣看

經濟部為推動百工百業使用AI，去年10月成立產業競爭力輔導團，展開天羅地網輔導工業、服務業，迄今為止已經輔導9249家企業。經濟部產發署長邱求慧表示，2028年目標國內企業產業AI普及率提升至50%，AI輔導家數為1.4萬家，預估帶動產值可以達到500億元；但他認為，依照現有輔導速度，達到2萬家以上具有相當機會。經濟部去年10月成立產業競爭力輔導團，協助百工百業導入AI，期間舉辦42個次產業輔導團，串聯424家公協會，以及北中南東區域分布，2025年10月至2026月6月底，約9個月已經累計輔導超過9249家廠商。邱求慧進一步分析，9249 家其中有93%是中小企業；47.7%是北部企業、中部及南部約23%，東部為5.2%；服務業約占6成，以批發零售業、餐飲業為主，製造業為40%，以金屬製品業及機械設備業為主。而在不到1年時間就有如此成績，據人工智慧科技基金會（AIF）統計，2024年傳產AI普及度率12.3%、零售業為27.0%，今年分別成長至38.5%、38.7%；台灣與全球AI排名21名為16名，包括「政府策略」、「運作環境」及「商業生態系」都有所進步。邱求慧說，目前產業AI普及率為38.5%、AI輔導家數為9249家、預估帶動產值為323億元，2028年目標則是50%、1.4萬家、500億元。但他補充，50%的AI普及率是以全國企業為分母；若以台灣全體企業家數為173.5萬家，一半約約為86萬家企業都要採用AI。他也提到，2028年1.4萬家是去年10月所訂定的目標，但自己個人認為，應該有機會可突破2萬家。對於輔導家數仍以北部為主，他坦言，因為北部企業數本來就比較多，所以輔導廠商家數本來就較多，但是也希望能夠多給其他區域投入更多資源，將會今年下半年及明年的重點。值得一提，過去商業服務業及餐飲業受到營運模式限制，難以落實數據收集及自動化，所以對於投入AI投入較難有門道，但這次輔導廠商占比及AI普及率卻是表現都不俗長期投身自動化、AI的製造業。邱求慧分析，自己也很意外服務業與製造業AI普及率相當接近，推斷是因為服務業家數本來就比較多，再加上服務業使用AI的門檻及成本相較於製造業低，所以推廣起來就更快速。對此，商業發展署同意邱求慧觀點，並補充服務業AI輔導是採取單店、多店及整合型推動。單店是針對街邊店、早餐店，數量相當龐大，推動基礎型AI就可以更快速。多店是連鎖加盟品牌導入AI，就可以一次帶動旗下20家、50家店家一起導入。最後，整合型是針對較複雜產業，如物流業等，必須牽動人員路線的優化、物件調配，就必須要更多資源投入。