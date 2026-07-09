巴威颱風（國際命名：Bavi）路徑逼近台灣，中央氣象署今（9）日下午2時30分發布海上颱風警報，最新「風雨預報」資料也在晚間出爐，全台僅「桃園山區」，明（10）日在雨量達停班停課標準，風力在明天中午12時前，並未有縣市達標，實際是否停班停課，仍由地方政府判定。
氣象署雨量預測上，未來24小時，「桃園山區」150至250毫米，明天達到停班停課標準；風力預測部分，目前只提供到明天中午12時，暫時並未有縣市達標，中午12時過後的風力預測預計晚間10時才會公布。
巴威颱風影響期間（7月09日00時至7月12日24時），總雨量預估方面，以新北山區、桃園山區、新竹山區、苗栗山區的600至900毫米最多，其次是台北山區、嘉義山區、宜蘭山區400至600毫米；新北平地也有500至700毫米，新竹平地、苗栗平地400至600毫米較多。
周五晚起風雨最猛 北部山區慎防豪雨、12級強陣風
氣象署說明，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
風力方面，今天下午開始各地風力逐漸增強，周五白天各沿海地區都有8至10級陣風，周五晚上至周六白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
資料來源：中央氣象署
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巴威颱風影響期間（7月09日00時至7月12日24時），總雨量預估方面，以新北山區、桃園山區、新竹山區、苗栗山區的600至900毫米最多，其次是台北山區、嘉義山區、宜蘭山區400至600毫米；新北平地也有500至700毫米，新竹平地、苗栗平地400至600毫米較多。
氣象署說明，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
風力方面，今天下午開始各地風力逐漸增強，周五白天各沿海地區都有8至10級陣風，周五晚上至周六白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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