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▲王淨和姊姊開SPA館插旗大安區。（圖／翩翩芳廂）

▲王淨的姊姊（如圖）非常有氣質，姊妹攜手開店。（圖／翩翩芳廂）

王淨副業版圖進軍美業，今（9）日宣布和姊姊攜手打造SPA療癒品牌，地點選在台北市大安區，王淨謙虛說只是希望將自己喜歡的事物分享給大家，而她也計畫將飛往英國進修一個月，希望到時候可以把學習的養分帶回來表演工作上。王淨和姊姊一起在大安區開SPA館，她表示現代人處於高壓、高速節奏，情緒跟身體都在無形之中被消耗，希望能創造一個讓人真正安靜下來的地方。她們倆形容「我們希望客人進來之後，會有一種像回到媽媽肚子裡的感覺，被溫暖地包圍、被好好接住。」而王淨在接觸SPA之後，才發現原來照顧自己從來都不是奢侈，而是必要。她透露以前很習慣一直工作、一直硬撐，沒有時間停下來，因此少了很多跟自己相處跟沉澱的時間，現在的她會讓自己慢下來，透過按摩、泡腳或簡單的伸展運動，慢慢的發現，只有自己處在充飽電的狀態，才可以用最好的能量去面對每天不同的挑戰。而除了拓展事業觸角外，王淨接下來也有一個大計劃，她將前往倫敦長待一個月，參加一些表演工作坊，給自己一個像夏令營一樣的充電時間，她說「希望暫時跳脫熟悉的工作環境，接觸不同文化、學習新的表演方式，把這些養分帶回來，不管是演藝工作，還是未來品牌的經營，都能帶來新的靈感」。